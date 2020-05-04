Все фильмы Lionsgate получили новые даты выхода

Фильмы Lionsgate дата выхода / Lionsgate

Киностудия Lionsgate сменила график выхода новых фильмов на 2020-2022 гг. Кроме фильмов 2020 года теперь свою дату выхода сменили фильмы, запланированные на 2021 год.

По новым планам Lionsgate Джон Уик 4 уже перенесся на 2022 год, а Телохранитель жены киллера на 2021, сообщает The Hollywood Reporter.

Пила: Спираль с Крисом Роком теперь выйдет в мае 2021 года (вместо 15 мая 2020);

Джон Уик 4 теперь выйдет 27 мая 2022 года (вместо 21 мая 2021);

The Unbearable Weight Of Massive Talent, с Николасом Кейджем запланирован на 19 марта 2021 года;

Поступь хаоса с Дэйзи Ридли и Томом Холландом выйдет 22 января 2021 года;

выйдет 22 января 2021 года; Телохранитель жены киллера (Телохранитель киллера 2) с Райаном Рейнольдсом и Сэмюэлем Л Джексоном отложили до 20 августа 2021-го;

Матрица 4 пока что единственный не сменил дату выхода - он запланирован на 21 мая 2021 года.

За неделю до этого Warner Bros обновили дату выхода своих фильмов.

Еще в начале апреля 2020 Disney полностью поменял график выхода фильмов на 2020-2022 годы.