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Бэтмен, Шазам и Флэш - Warner Bros обновили дату выхода своих фильмов

21 апреля 2020, 10:41

Гигант кинопромышленности Warner Bros сдвинула график выхода фильмов из-за коронавирнусной пандемии в мире.

Бэтмен 2021
Бэтмен 2021 / DC

Телекомпания Warner Bros перенесла даты выхода целой серии фильмов, которые должны были выйти в 2020 и 2021 годах.

Теперь график выхода фильмов Warner Bros протянулся аж до 2022 года, пишет The Hollywood Reporter.

Среди перенесенных фильмов - многострадальный Флэш, и Шазам.

А вот Чудо-Женщина пока что выходит по расписанию.

Фильмы Warner Bros - график выхода

  • Святые Ньюарка — приквел Клана Сопрано, который расскажет о молодости Тони Сопрано, отложили с 25 сентября 2020 года на 12 марта 2021 года
  • Король Ричард — спортивную драму с Уиллом Смитом, который сыграл отца теннисисток Винус и Серены Уильямс, сдвинули с 25 ноября 2020 года на 19 ноября 2021 года
  • Фильм об Элвисе Пресли — пока не получивший названия байопик, который снимает Баз Лурман (Ромео + Джульетта, Великий Гэтсби), перенесли с 1 октября 2021 года на 5 ноября 2021 года
  • Шазам! 2 — с 1 апреля 2022 года на 4 ноября 2022 года
  • Флэш с Эзрой Миллером — с 1 июля 2022 года на 3 июня 2022 года

Ранее Disney перенес дату выхода фильмов и сериалов до 2022 года.

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