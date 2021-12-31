"Хома-плут и триумф Оли": рецензия на семейную комедию "Звезды по обмену"

Михаил Хома и Оля Полякова / Film.ua

Поп-дива Поля Малякова (Оля Полякова) и рок-звезда Фома Михайловский (Михаил Хома, более известный как Дзидзьо) - закоренелые соперники по боям на полях шоу-бизнеса. Каждый давно пытается побольней уесть и подкузьмить другому. И вот, после того, как Михайловский обошел Малякову на повороте и завоевал престижную эстрадную премию, им вдруг за кулисами встречается некий волшебник, который немедля делает ахалай-махалай с ляськами-масяськами. И наутро Малякова просыпается в теле Михайловского, а он, соответственно, наоборот.

Думается, киноведы будущих поколений немало поломают головы над феноменом украинских семейных новогодних комедий - и особенно над их зрительским успехом. Потому как они сделаны настолько просто и безыскусно, что скажем, голливудские комедиографы, прямо скажем, вряд ли смогут когда-нибудь такой рецепт повторить. К "Звездам по обмену" и Полякова, и Хома подошли, в общем-то, уже матерыми комедийными звездами - у первой за плечами дилогия "Свингеры" и "Свидание в Вегасе", а Дзидзьо и вовсе последние несколько лет потратил на строительство собственной комедийной киновселенной ("Дзидзьо: Контрабас" и так далее).

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Теперь вот они разыгрывают очень популярный и замусоленный /истрепанный десятками фильмов сюжет - люди, которые терпеть друг друга не могут, внезапно меняются телами. И все, что это влечет за собой. Надо сказать, от проверенной схемы авторы фильма практически не отходят (отдельное спасибо им нужно сказать, что число генитальных шуток гораздо меньше, чем могло бы быть). Равно как и Полякова, и Хома играют умеренно утрированную версию самих себя, что удается им откровенно неплохо. Хорошо смотрятся и актеры второго плана (особенном Наталья Сумская в роли разбитной гадалки, Олег Волощенко в роли мужа Моляковой, ну и давний соратник Хомы Сергей Лыба в роли этакого оруженосца Михайловского).

Фильм в самом начале берет умеренный темп и так понемногу и катится к хэппи-энду по накатанным рельсам. Но вряд ли фанаты Поляковой и Дзидзьо будут против него протестовать (тем более, что их кумиры специально для фильма написали сверхтрадиционный трек-балладу "Счастливые люди".

