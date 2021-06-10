Им с детства снилась высота: рецензия на фильм На высотах Нью-Йорка

На высотах Нью-Йорка / Warner Bros Entertainment

В городе Нуэво-Йорк, в районе Вашингтон Хайтс живет себе поживает горячий, но скромный кабальеро со странным имечком Уснави (Энтони Рамос), который в поте лица работает в магазинчике, доставшимся ему от отца-доминиканца. Кабальеро стесняется всерьез подкатить свои кохонес к красотке с нагло торчащими сосками - мучаче Ванессе (Мелисса Баррера). Она делает ноготочки по скидочке местным дамам, но, под неумолчный стрекот машинки Зингера, мечтает стать дизайнером одежды. Из престижного университета Стэнфорд на каникулы возвращается порядочно кудрявая Нина (Лесли Грейс) - гордость района и своего отца. Она, однако хочет бросить вуз - ее отец почти разорен да и к тому же ей надоело быть в Стэнфорде человеком второго сорта. В нее еще влюблен ее бывший - мулат-диспетчер таксопарка Бенни (Кори Хокинс), который не скрывает, что хочет ее вернуть. В городе жара и вот-вот в районе отключат электричество из-за перегруза сетей. И тут Уснави выпадает возможность купить разрушенный бар отца и уехать в Доминикану.

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Голливудский мюзикл последние годы существует как-то очень спорадически. По сути, после внезапного успеха Чикаго в 2002-м, был еще только более внезапный успех Ла-Ла-Ленда в 2016-м (да и тот был, скорее больше романтической драмой с отдельными музыкальными номерами). Но на Бродвее жанр процветал - как и прежде. Собственно, На высотах Нью-Йорка - это первый мюзикл актера и музыканта Лина-Мануэля Миранды (важного деятеля, который писал песни для диснеевского мульта Моана и работает ныне над фильмом по Русалочке).

Как понятно, по имени-фамилии, выходца как раз из латиноамериканского района в Нью-Йорке. И потому и фильм, и мюзикл набиты под завязку ритмами сальсы, румбы и прочей бедродрыгательной музыки. Ну и обильно все посыпано хип-хопом и RnB. Первая проблема фильма в том, что такая смесь работает не вполне убедительно. Да и чисто музыкально каких-то хитовых песен в нем нет. Вторая проблема фильма - крайне предсказуемый сюжет, в котором все повороты стандартны и легко просчитываются.

Хотя и режиссеру Джону Чу (снял две части Шага вперед и Безумно богатые азиаты) удалось поставить как минимум два отличных музыкальных номера (феерия синхронного плавания в бассейне и воспоминания "бабушки района", старушки Абуэллы о родной Кубе), в общем картину это не исправило. Жара, блестящие наряды, девушки с огромными ягодицами, неумолчное трещание гитар, флейт и перкуссии с хип-хоповым битом в общую картину не складываются. И уж совсем не получились попытки Миранды (он играет небольшую роль уличного торговца) добавить социальной проблематики и выдавить слезу из публики. Дескать, в 60-х в районе жили одни ирландцы, потом их сменили эмигранты с Кубы и Доминиканы, а теперь, какой ужас, и их постепенно начинают теснить богачи - чтобы посносить старые дома и построить новые. Особый отклик в зрителе такая повестка вряд ли вызовет. Хотя бы потому, что общий тон фильма очень сиропный и общей своей направленности на хэппи-энд не скрывает вовсе.

Подытоживая, фильм рекомендуется строго для фанатов мюзиклов и латиноамериканских сериалов - приметы любимых жанров они здесь, На высотах Нью-Йорка, они найдут в нужном количестве.

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