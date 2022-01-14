"Конец прекрасной эпохи, настоянный на русофобии": рецензия на фильм Кингс Мен

Рэйф Файнс в фильме Кингс мен / Twentieth Century Fox

Начало XX века, Европа наслаждается экономическим процветанием, балами, нарядами, элитарным искусством и прочими приметами Belle Epoque. В это время в далекой Англии в своем поместье пришаркивающей походкой ветерана расхаживает герцог Орландо Оксфордский (Рэйф Файнс). Он вдовец, его супруга была злодейски убита, и воспитывает сына Конрада (Харрис Диккинсон). В этом ему помогает слуга Шола (Джимон Хонсу) и достойная наследница Мэри Поппинс - няня/экономка Полли (Джемма Артертон). Юноша, как положено, бледный и со взором горящим, рвется самоутвердиться в бою, но герцог его не пускает - ибо обещал покойной жене уберечь парня. Но тут некий злодейский синдикат подсылает Гаврила Принципа убить старого друга Орландо - австрийского эрцгерцога Франца-Фердинанда. Начинается Великая война (которую потом назовут Первой мировой), Европа покрывается кровью и пылью от миллионов солдатских сапог).

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Несколько лет назад режиссер Мэттью Вон (бывший продюсер фильмов Гая Ричи, и автор "Людей Икс: первый класс" и дилогии "Пипец") взорвал бокс-офис первым Кингсменом - крышесносящей смесью пародии на шпионские/комиксные боевики со похабной комедией. Сиквел тоже имел успех, хотя и более умеренный. Видимо, поэтому было решено не снимать третью часть сразу, а сделать приквел - про более давние времен и про то, как собственно, зародилась международное шпионское агентство Кингсмен. И, по понятной причине, тон и стиль фильмов пришлось заметно изменить и кино стало напоминать по духу легендарную серию комиксов Алана Мура "Лига выдающихся джентельменов" - берутся реально существующие люди, события, явления и переворачиваются с ног на голову. Плюс хватает духа старых приключенческих фильмов - в диапазоне от Индианы Джонса до фильмов "плаща и шпаги" с Эрролом Флинном.

Очень остроумная придумка Вона - реальных кузенов - короля Англии Георгия, кайзера Вильгельма, царя Николая II - играет один актер (Том Холландер). Играет весьма комически - на грани и за гранью пародии. Но наблюдать за этим очень интересно. Да и вообще - любители истории найдут здесь массу отсылок к реальным событиям.

Кроме того, режиссер вновь повторил фирменный фокус серии "Кингсмен" - когда на главную роль приглашается звездный британский артист, но никогда ранее не игравший ни в боевиках, ни в похабных комедиях. В первых двух фильмах таким был Колин Ферт, а здесь - Рейф Файнс. И он, надо сказать, не подвел и во всем этом чрезвычайно непросто и забористом экшене смотрится отлично. К сожалению, молодой Дикинсон, хотя и очень старался сыграть максимально хорошо, все же явно уступает в харизме и обаянии Тэрону Эджертону, и его химия с персонажем Файнса оставляет желать лучшего.

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Но вот уж кто зажег в этом фильме - так это Рис Иванс в роли злодея Распутина. Такого мерзкого персонажа-россиянина в голливудском кино за последние годы очень трудно припомнить. И вообще, и его сюжетная линия, и сцены с Николаем II получились максимально русофобскими - так что, полагаем, если это кино случайно посмотрит бывшая прокуроша няш-мяш Поклонская, ей ничего не останется, как от злости разбить голову об пол земными поклонами. Но, стоит признаться, зрители за пределами Mother Russia, наверняка получат массу удовольствия от того трэша, угара и содомии, которые творит Распутин на экране. И, скажем честно, формального главного злодея Иванс затмил совершенно.

Подытоживая - у Вона получился отличный развлекательный фильм, который не дает ни на секунду оторвать взгляд от экрана. Особенно он понравится фанатам классного каскадерского кровавого экшена да и просто людям, которые любят красивое костюмное кино и гомерически хохотать над пошлыми шутками (плюс есть очень симпатичная и многозначительная сцена после титров).

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