Крис Эванс с сарказмом оценил слухи о возвращении в Мстителей

Крис Эванс / кадр из Avengers Endgame

Американский актер Крис Эванс, который сыграл Капитана Америку в серии фильмов Disney, ушел после фильма Мстители: Конец игры - по сюжету, он отправился в прошлое и прожил полноценную жизнь с агентом Пегги Картер.

Неожиданно, после новогодних праздников, американским СМИ стали распространять слухи о том, что Крис Эванс вернется в роли Капитана Америки в новых фильмах Disney, но не прямо сейчас, а "через фазу". При этом все ссылались друг на друга и на "источники в Marvel". Крис Эванс якобы пока не принял решение, а ведет переговоры со студией.

Актер после того, как узнал, что в Сети уже обсуждают его новую роль дал краткий ответ всем фанатам и журналистам по поводу своего участия в новых фильмах со Мстителями.

"Это новости для меня", - с долей сарказма написал он в своем Twitter.

В комментариях его коллеги стали подшучивать по поводу того, что "сыграют его мамку", или заменят его в новых фильмах.

Фанатов расстроил ответ Эванса, и они поспешили высказать свое сожаление в комментариях.