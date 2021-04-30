Кристен Стюарт возвращается на большой экран в паре со звездой Голливуда

Кристен Стюарт / Reuters

Дэвид Кроненберг пригласил на главные роли в свой триллер Преступления будущего Вигго Мортенсена, который наиболее известен по роли Арагорна и Кристен Стюарт, которая снимается нынче в фильме про принцессу Диану, а в 2020 году вышел фильм Ангелы Чарли с ее участием.

Как сообщает Deadline, съемки фильма стартуют летом 2021 года в Афинах.

В фильме также сыграют Скотт Спидман, Велкет Бунге, Дон МакКеллар и Лихи Корновски.

Это первый оригинальный научно-фантастический сценарий Кроненберга после eXistenZ 1999 года. Сюжет сосредоточен на недалеком будущем, в котором человечество учится адаптироваться к своей синтетической среде. Эта эволюция выводит людей за пределы их естественного состояния и приводит к метаморфозам, изменяющим их биологический состав. В то время как некоторые охватывают безграничный потенциал трансгуманизма, другие пытаются контролировать его. В любом случае "синдром ускоренной эволюции" быстро распространяется.

Кроненберг отметил, что сценарий фильма готов уже достаточно давно, но только к 2021 году он доработал его до финального состояния.

Над фильмом будут работать художник-постановщик Кэрол Спиер и оскароносный композитор Говардом Шор.

В 1970 году Дэвид Кроненберг уже снял фильм с таким же названием - Преступления будущего. Картина рассказывает о враче, который пытается найти средство от эпидемии, убившей всех женщин, способных иметь детей. Бюджет ленты составил всего 20 тысяч долларов. Какая связь между названиями на данном этапе работы - неизвестна.