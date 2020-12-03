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Мадс Миккельсен объяснил ситуацию с Гриндевальдом и Джонни Деппом

3 декабря 2020, 13:57

Знаменитый датский актер Мадс Миккельсеон наконец раскрыл интригу о своем назначении на роль Гриндевальда в фильме "Фантастические твари 3".

Мадс Миккельсен
Мадс Миккельсен / кадр из сериала Ганнибал

Датский актер Мадс Миккельсен официально заменил Джонни Деппа на роли Гриндевальда во франшизе "Фантастические твари".

Теперь он рассказал, как студия намерена обыграть замену актеров, и чем будет отличаться игра Миккельсена от Деппа. Об этом Мадс Миккельсен рассказала в интервью Entertainment Weekly.

"Разница в том, что это буду я. Шучу, это сложная часть. Мы все еще над этим работаем. Должна быть связь между тем, что сделал Джонни, и тем, что собираюсь сделать я. В то же время мой персонаж должен быть оригинальным. Но нам нужны ссылки на предыдущую версию героя и своего рода мосты, чтобы не отгораживаться от того, чего мастерски достиг Джонни", - объяснил он .

Так что замена кое-каких черт персонажа все же будет, однако незначительная - потому что раскрываться Гриндевальд начал во втором фильме.

"С точки зрения работы, очевидно, что это очень интересно и красиво", - добавил Миккельсен.

Он все-таки ответил на вопрос об обстоятельствах ухода Деппа.

"Шокирует то, что это произошло после того, что вышло, и это очень печально. Я желаю им обоим всего наилучшего. Это печальные обстоятельства. Я надеюсь, что они оба придут в себя очень скоро", - отметил Миккельсен.

Напомним, Джонни Депп проиграл суд изданию The Sun, которое назвало его "избиватель жен".

После этого на Warner Bros его попросили уволиться из фильмов "Фантастические твари", о чем Депп и написал в открытом письме фанатам.

Warner Bros новости шоу бизнеса Мадс Миккельсен
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