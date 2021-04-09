Монстры на каникулах 4 - назвали дату выхода и создателей мультфильма

Монстры на каникулах 4 2021 / Sony Pictures

Создатели мультфильма Монстры на каникулах ( Hotel Transylvania) приняли решение перенести дату выхода картины в 2021 году.

Как сообщает IGN, Монстры на каникулах 4 "Трансформация" выйдет 23 июля 2021 года. Фильм планировалось выпустить ранее после первоначальной даты выхода 6 августа 2021 года.

Селена Гомес помимо прочего будет выступать в качестве исполнительного продюсера вместе с создателем франшизы Генди Тартаковски, Мишелем Мурдоккой и продюсером Элисом Дьюи Голдстоуном.

Она также озвучивает Мэйвис, дочь вампира Дракулы Адама Сэндлера,

Тартаковский выступает сценаристом и продюсером нового фильма. А режиссерские обязанности получили Дженнифер Клуска и Дерек Дримона.

Напомним, что Монстры на каникулах 3 вышли в 2018 году - фильм собрал 528 миллионов долларов при 80 миллионов бюджета.

Серия мультфильмов про монстров стала супер-популярной и уже охватывает период жизни героев от подростков до зрелости и своих детей.