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Назвали актеров, сюжет и дату выхода сериала Козырное место на канале 2+2

25 мая 2021, 12:02

Премьера сериала Козырное место запланирована на 2021 год.

Козырное место
Козырное место / 2+2

Телеканал 2+2 снимает остросюжетный детективный сериал Козырное место, премьера которого запланирована на осень этого года. Сериал расскажет о деятельности полицейского участка, в котором работает капитан Сергей Коваль.

Канал готовится представить проект о полицейском, который перешел из самого криминального района в следователи "элитных преступлений".

Сериал Козырное место — украинская адаптация детективной франшизы Невский.

Съемки проекта проходят в Киеве и области. В первом сезоне планируется 30 серий.

Козырное место - сюжет

Капитан полиции Сергей Коваль, который служит в спальном и одном из "самых сложных" районов города, и работа обучила его быть резким и бескомпромиссным в работе и руководствоваться правилом "сначала действуй, потом думай".

Козырное место
Козырное место - сколько серий и когда смотреть / 2+2

Однажды оперативник спасает дочь влиятельного чиновника и получает для многих желанную возможность - работу на "козырном месте", в престижном центральном отделении. Там происходят резонансные преступления, коллеги ездят на дорогих машинах, а фигуранты дел — самые большие игроки криминального мира. Простой и прямолинейный Коваль отказывается работать по новым правилам и становится "белой вороной" среди коллег. Но со временем всем становится понятно, что только Коваль, со своими жесткими методами и принципами, может поймать таинственного киллера, который держит город в страхе.

Козырное место - актеры

  • Артем Позняк,
  • Марк Дробот,
  • Алексей Нежурко,
  • Яна Ключник и другие.

"Это проект, у которого есть все составляющие успеха: детективное расследование, сильный и неоднозначный герой, история о напарниках, которые проходят сложный путь от взаимной ненависти к настоящей дружбе, и наконец, личная драма героев. А еще мы увидим изнанку роскошной жизни элитного района столицы, которая способна шокировать даже подготовленного зрителя, — комментирует креативный продюсер сериала Лариса Марцева. — Сильная сторона сериала в том, что в нем практически нет вымысла. Все происходящее — это "зарисовки с натуры". Мы взялись за этот проект, потому что сюжетные коллизии более чем актуальны для нашего зрителя".

Козырное место 2021 - дата выхода и актеры
Козырное место 2021 - дата выхода и актеры / 2+2

Производством сериала Козырное место по заказу телеканала 2+2 занимается 1+1 Продакшен.

Режиссер сериала - Тарас Ткаченко. Сценарий пишет Лариса Марцева. Продюсеры - Сергей Кизима, Олеся Пазенко, Оксана Янко-Коваленко, Татьяна Шулика, Лариса Марцева, Владимир Андриюк.

Все серии предстоящего сериала можно будет посмотреть онлайн на сайте 1plus1video.

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