Назвали лучший сериал Netflix, который побил рекорд в январе

Лучший сериал января 2021 Netflix / Netflix

Телесервис Netflix готовится принимать рекордные результаты показа сериала, который может стать "второй Черной пантерой". Французский сериал Люпен уверенно идет путем фильма Marvel, и получил рекордную популярность как в Латинской Америке, так и в Европе.

Как сообщает Variety, Люпен возглавил Топ-10 лент платформы по просмотрам в мире.

Драма стартовала в пятницу и уже заняла первое место в рейтинге Netflix ТОП-10 в таких странах, как США, Бразилия, Вьетнам, Аргентина, Германия, Италия, Испания, Польша, Нидерланды, Филиппины и Швеция.

Netflix не следует традиционным инструментам измерения аудитории, используемым в традиционных сетях. Количество зрителей, о которых сообщает Netflix, основано на количестве подписчиков, которые просмотрели хотя бы две минуты фрагмента контента.

При условии просмотра хотя бы пары минут, Люпин просмотрели 70 миллионов человек. В рейтинг сериалов, которые посмотрели полностью он так и не попал.

Люпен 2021 - сюжет

По сюжету сериал не повторяет историю знаменитого вора-джентльмена Люпена. Современный темнокожий парень Ассан Диоп решает объявить вендетту своему отцу, устроив ограбления в стиле Люпина - своего любимого героя.

Немалую популярность сериал Люпен получил и благодаря актерскому составу. Все потому, что главную роль здесь сыграл Омар Си – звезда фильма "1+1".

Люпен 2021 - смотреть трейлер сериала Netflix:

Сериал Люпен вышел на Netflix на французском языке 8 января, состоит из 10 эпизодов.