Назвали лучший сериал Netflix, который побил рекорд в январе

Телесервис Netflix ожидает от показа нового сериала про темнокожего вора рекордных просмотров.
Телесервис Netflix готовится принимать рекордные результаты показа сериала, который может стать "второй Черной пантерой". Французский сериал Люпен уверенно идет путем фильма Marvel, и получил рекордную популярность как в Латинской Америке, так и в Европе.
Как сообщает Variety, Люпен возглавил Топ-10 лент платформы по просмотрам в мире.
Драма стартовала в пятницу и уже заняла первое место в рейтинге Netflix ТОП-10 в таких странах, как США, Бразилия, Вьетнам, Аргентина, Германия, Италия, Испания, Польша, Нидерланды, Филиппины и Швеция.
Netflix не следует традиционным инструментам измерения аудитории, используемым в традиционных сетях. Количество зрителей, о которых сообщает Netflix, основано на количестве подписчиков, которые просмотрели хотя бы две минуты фрагмента контента.
При условии просмотра хотя бы пары минут, Люпин просмотрели 70 миллионов человек. В рейтинг сериалов, которые посмотрели полностью он так и не попал.
Люпен 2021 - сюжет
По сюжету сериал не повторяет историю знаменитого вора-джентльмена Люпена. Современный темнокожий парень Ассан Диоп решает объявить вендетту своему отцу, устроив ограбления в стиле Люпина - своего любимого героя.
Немалую популярность сериал Люпен получил и благодаря актерскому составу. Все потому, что главную роль здесь сыграл Омар Си – звезда фильма "1+1".
Люпен 2021 - смотреть трейлер сериала Netflix:
Сериал Люпен вышел на Netflix на французском языке 8 января, состоит из 10 эпизодов.