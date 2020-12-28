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Назвали топ-20 самых прибыльных фильмов 2020 года

28 декабря 2020, 21:31

Сервис Box Office Mojo провел ежегодные итоги по данным сборов фильмов в кинотеатрах и онлайн. Рассказываем, какие фильмы стали лучшими в 2020 году.

Довод 2020
Самые прибыльные фильмы 2020 / Warner Bros

Сайт Box Office Mojo, который следит за кассовыми сборами в мире, подсчитал все доходы кинопроизводителей и представил рейтинг самых успешных фильмов 2020 года.

Несмотря на пандемию коронавируса и закрытые кинотеатры, в список попали даже те, которые вышли уже во время пандемии. Какие фильмы самые прибыльные в 2020 году по рейтингу Box Office Mojo - читайте в материале.

Первое место получила китайская военная драма Восемьсот, второе - боевик Плохие парни навсегда, а Довод получил почетную бронзу в рейтинге.

Примечательно, что фильм Восемьсот вышел 21 августа 2020, в то время как Парни - еще до пандемии. Эксперты уже успели отметить необычную популярность китайского фильма в 2020 году.Читайте такжеЛучшие сериалы 2020: список сериалов, которые стоит посмотреть

Чудо-женщина 1984, который вышел 17 и 25 декабря за несколько недель преодолел психологический барьер, и попал на 12 место самых кассовых фильмов 2020 года. Новые мутанты, чей запуск называли провальным также оказался в топ-20.

Самые прибыльные фильмы 2020

  1. Восемьсот – 461,34 миллиона долларов
  2. Плохие парни навсегда – 426,5 миллионов долларов
  3. Довод – 362,2 миллиона долларов
  4. Еж Соник – 310,67 миллионов долларов
  5. Дулиттл – 246,1 миллионов долларов
  6. Цзян Цзиян – 240,6 миллионов долларов
  7. Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квин – 201,85 миллионов долларов
  8. Человек-невидимка – 143,1 миллиона долларов
  9. Вперед – 141,6 миллион долларов
  10. Зов предков – 110,95 миллионов долларов
  11. Семейка Круддс: Новая эра – 98,259 миллионов долларов
  12. Чудо-Женщина 1984 – 85 миллионов долларов
  13. Мулан – 66,8 миллионов долларов
  14. Спасение – 61,648 миллионов долларов
  15. Авангард – 50,58 миллионов долларов
  16. Остров Фантазий - 48,81 миллионов долларов
  17. После. Глава 2 – 47,99 миллионов долларов
  18. Грнеландия – 47,8 миллионов долларов
  19. Новые мутанты – 46,4 миллионов долларов
  20. Тролли: мировой тур – 44,78 миллионов долларов

Напомним, всего сайт Box Office Mojo оценивал 350 фильмов, которые вышли в 2020 году.

Чудо-женщина новости шоу бизнеса Доктор Дулиттл 2020 новости кино Плохие парни навсегда Хищные птицы 2020 онлайн Мулан Соник в кино 2020 Зов предков 2020 Человек Невидимка 2020 Гренландия фильм Довод 2020
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