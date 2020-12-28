Назвали топ-20 самых прибыльных фильмов 2020 года

Сервис Box Office Mojo провел ежегодные итоги по данным сборов фильмов в кинотеатрах и онлайн. Рассказываем, какие фильмы стали лучшими в 2020 году.
Сайт Box Office Mojo, который следит за кассовыми сборами в мире, подсчитал все доходы кинопроизводителей и представил рейтинг самых успешных фильмов 2020 года.
Несмотря на пандемию коронавируса и закрытые кинотеатры, в список попали даже те, которые вышли уже во время пандемии. Какие фильмы самые прибыльные в 2020 году по рейтингу Box Office Mojo - читайте в материале.
Первое место получила китайская военная драма Восемьсот, второе - боевик Плохие парни навсегда, а Довод получил почетную бронзу в рейтинге.
Примечательно, что фильм Восемьсот вышел 21 августа 2020, в то время как Парни - еще до пандемии. Эксперты уже успели отметить необычную популярность китайского фильма в 2020 году.Читайте такжеЛучшие сериалы 2020: список сериалов, которые стоит посмотреть
Чудо-женщина 1984, который вышел 17 и 25 декабря за несколько недель преодолел психологический барьер, и попал на 12 место самых кассовых фильмов 2020 года. Новые мутанты, чей запуск называли провальным также оказался в топ-20.
Самые прибыльные фильмы 2020
- Восемьсот – 461,34 миллиона долларов
- Плохие парни навсегда – 426,5 миллионов долларов
- Довод – 362,2 миллиона долларов
- Еж Соник – 310,67 миллионов долларов
- Дулиттл – 246,1 миллионов долларов
- Цзян Цзиян – 240,6 миллионов долларов
- Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квин – 201,85 миллионов долларов
- Человек-невидимка – 143,1 миллиона долларов
- Вперед – 141,6 миллион долларов
- Зов предков – 110,95 миллионов долларов
- Семейка Круддс: Новая эра – 98,259 миллионов долларов
- Чудо-Женщина 1984 – 85 миллионов долларов
- Мулан – 66,8 миллионов долларов
- Спасение – 61,648 миллионов долларов
- Авангард – 50,58 миллионов долларов
- Остров Фантазий - 48,81 миллионов долларов
- После. Глава 2 – 47,99 миллионов долларов
- Грнеландия – 47,8 миллионов долларов
- Новые мутанты – 46,4 миллионов долларов
- Тролли: мировой тур – 44,78 миллионов долларов
Напомним, всего сайт Box Office Mojo оценивал 350 фильмов, которые вышли в 2020 году.