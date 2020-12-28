Назвали топ-20 самых прибыльных фильмов 2020 года

Самые прибыльные фильмы 2020 / Warner Bros

Сайт Box Office Mojo, который следит за кассовыми сборами в мире, подсчитал все доходы кинопроизводителей и представил рейтинг самых успешных фильмов 2020 года.

Несмотря на пандемию коронавируса и закрытые кинотеатры, в список попали даже те, которые вышли уже во время пандемии. Какие фильмы самые прибыльные в 2020 году по рейтингу Box Office Mojo - читайте в материале.

Первое место получила китайская военная драма Восемьсот, второе - боевик Плохие парни навсегда, а Довод получил почетную бронзу в рейтинге.

Примечательно, что фильм Восемьсот вышел 21 августа 2020, в то время как Парни - еще до пандемии. Эксперты уже успели отметить необычную популярность китайского фильма в 2020 году.Читайте такжеЛучшие сериалы 2020: список сериалов, которые стоит посмотреть

Чудо-женщина 1984, который вышел 17 и 25 декабря за несколько недель преодолел психологический барьер, и попал на 12 место самых кассовых фильмов 2020 года. Новые мутанты, чей запуск называли провальным также оказался в топ-20.

Самые прибыльные фильмы 2020

Напомним, всего сайт Box Office Mojo оценивал 350 фильмов, которые вышли в 2020 году.