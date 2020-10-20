Семейка Крудс 2 - появились дата выхода и первый официальный трейлер

Семейка Крудс 2 / Universal

Джоель Кроуфорд снял вторую часть знаменитого мультфильма Семейка Крудс, которая в России получила название "Семейка Крудс 2: Новоселье", а в Украине - "Сімейка Крудсів 2: Нова ера".

По сюжету семейство Крудс спаслось, и теперь ищет свой новый дом. Они случайно находят огражденный "райский уголок", в котором живет более продвинутый вид людей - с земледелием, кучей новых изобретений и безопасностью.

Однако, дочери Крудсов и Беттерманов решают сбежать из дома и приносят большое несчастье обеим семьям.

Семейка Крудс 2: Новоселье - актеры и роли

Николас Кейдж - Груг Круд,

Эмма Стоун - Ипп Круд,

Райан Рейнольдс - Гай,

Питер Динклэйдж - Фил Беттерман,

Лесли Манн - Хоуп Беттерман,

Келли Мари Тран - Заря Беттерман,

Кэтрин Кинер - Угга Круд,

Кларк Дьюк - Хэнк Круд,

Рэнди Том - Сэнди Круд,

Клорис Личман - Гран Круд,

Крис Сандерс - Бэлт,

Тара Стронг - Саш,

Семейка Крудс 2 смотреть украинский трейлер мультфильма:

Мультфильм Семейка Крудс 2 выходит в Украине 31 декабря 2020.