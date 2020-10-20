Семейка Крудс 2 - появились дата выхода и первый официальный трейлер

Появилась дата выхода мультфильма Семейка Крудс 2 в Украине. Мультфильм от создателя Панды Кунг-фу выходит в декабре 2020.
Джоель Кроуфорд снял вторую часть знаменитого мультфильма Семейка Крудс, которая в России получила название "Семейка Крудс 2: Новоселье", а в Украине - "Сімейка Крудсів 2: Нова ера".
По сюжету семейство Крудс спаслось, и теперь ищет свой новый дом. Они случайно находят огражденный "райский уголок", в котором живет более продвинутый вид людей - с земледелием, кучей новых изобретений и безопасностью.
Однако, дочери Крудсов и Беттерманов решают сбежать из дома и приносят большое несчастье обеим семьям.
Семейка Крудс 2: Новоселье - актеры и роли
- Николас Кейдж - Груг Круд,
- Эмма Стоун - Ипп Круд,
- Райан Рейнольдс - Гай,
- Питер Динклэйдж - Фил Беттерман,
- Лесли Манн - Хоуп Беттерман,
- Келли Мари Тран - Заря Беттерман,
- Кэтрин Кинер - Угга Круд,
- Кларк Дьюк - Хэнк Круд,
- Рэнди Том - Сэнди Круд,
- Клорис Личман - Гран Круд,
- Крис Сандерс - Бэлт,
- Тара Стронг - Саш,
Семейка Крудс 2 смотреть украинский трейлер мультфильма:
Мультфильм Семейка Крудс 2 выходит в Украине 31 декабря 2020.
Автор: Александр Галаджий