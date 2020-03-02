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Тролли 2 Мировое турне - украинские звезды озвучили самый музыкальный мультик года

2 марта 2020, 15:45

В Украине скоро премьера мультфильма Тролли 2 Мировое турне. О чем мультик, и кто из звезд принял участив озвучке поющих троллей - читайте в нашем материале.

Тролли2: мировое турне
Тролли2: мировое турне / Universal

Новый анимационный фильм Тролли 2: Мировое турне от DreamWorks Animation порадует украинцев не только яркой картинкой. Специально для поющих персонажей были избраны лучшие артисты которые смогли также перепеть по-украински песни.

По сюжету, в мультфильме тролли узнаю, что они не одиноки - другое королевство хочет подчинить себе всех остальных. Хоть обвинять рокеров в том, что они против какого-то другого вида музыки, и хотят его уничтожить - неправдиво, но есть надежда, что дети правильно поймут метафору.

Королева Барб, повелительница хард-роковых троллей начинает операцию по подчинению своей музыке все остальные троллевства.

В анимационном фильме будут такие главные герои с такой озвучкой:

  • Monatik - Принц Ди
  • Юлия Санина - Королева Барб
  • Dantes - Король Троллекс
  • Tayanna - Дикая Дикси

Герои узнают, что кроме них существует огромное количество других племен, и у каждого из них есть свой собственный музыкальный стиль: фанк, кантри, техно, классика, поп и рок.

MONATIK(Принц Ди) будет петь в ритме фанка! Артист с восторгом поделился впечатлениями от озвучки.

Тролли 2 - Дима Монатик
Тролли 2 - Дима Монатик / Пресс-служба

"Герой запал мне в душу еще во время кастинга.  Во-первых, Музыка! Я обожаю музыку в стиле фанк и часто вдохновляюсь ею во время работы над собственным репертуаром.  Во-вторых, я очень люблю Андерсона Пака, который озвучил Принца Ди в оригинальной версии анимации. Дубляж - процесс непростой: тебе нужно полностью перевоплотиться в своего персонажа, даже двигаться так, как это делает он.  Но одновременно это и крутой челлендж!  В течение всего рабочего процесса мне невероятно импонировало настроение, музыка и песни героя, а ещё - Принц Ди дарит витамин D. Для нашей семьи анимация Тролли - одна из самых любимых историй.  Мы с сыновьями знаем наизусть, наверное, каждую песню, которая звучит там.  Надеюсь, дети удивятся, когда услышат мой голос в новой части", - говорит он.

А вот эффектная фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина подарила свой голос безудержной королеве хард-рока Барб.  Певица была в восторге от своей героини, и не смогла не поделиться эмоциями:

"Какая же она крутая!  Барб - частично мое alter ego, она искренне верит, что рок спасет мир и ее цель  - доказать это всем вокруг.  Правда, методы она выбирает несколько брутальные, но в скором времени понимаешь, что на самом деле Барб - хорошая девочка, которая просто немного запуталась.

Тролли 2 - Юлия Санина
Тролли 2 - Юлия Санина / Пресс-служба

Внешне моя героиня даже чем-то похожа на меня: яркая, дерзкая, она любит экспериментировать и примерять новые образы. Приключение Тролли 2: Мировое турне - это визуально и технически совершенный продукт, а еще они впервые в истории анимации затронули очень интересную музыкальную тему.  Эта борьба стилей, дружеские шутки между музыкантами разных направлений и много разной музыки.  Каждый выберет для себя любимого тролля - и взрослые, и дети.  А я свой выбор уже сделала!".

Король Троллекс  - дебют в дубляже для певца Владимира Дантеса. Похоже, что новый опыт подарил ему множество ярких впечатлений, с которыми он не стал медлить, и начал шутить и приглашать всех в кино.

"Я давно хотел испытать силы в дубляже анимации, ведь сам обожаю мультики и смотрю все новые релизы. И тут такая возможность! Скажите, что может быть круче короля техно?! Троллекс драйвовый, стильный, яркий, и, что самое важное, он всегда на позитиве.

Тролли 2 - Владимир Дантес
Тролли 2 - Владимир Дантес / Пресс-служба

Троллекс заботится о своих подданных и всегда излучает добро. Девиз моего персонажа мне нравится - семья, любовь и музыка. Работа в проекте была настоящим вызовом, особенно необычным для меня был вокал. Я выкладывался на все 100%. Всех приглашаю в кино, пусть ритм зажигает вас!", - сказал Дантес.

Непревзойденная Tayanna перевоплотилась в кантри-звезду Дикую Дикси, и это же не первый ее опыт с озвучкой.

"Я обожаю работать с анимацией - это так увлекательно! В повседневной жизни мы с сыном постоянно имитируем голоса, примеряем на себя необычные и интересные роли и не пропускаем ни одной премьеры мультиков. С Дикой Дикси у нас много общего: она волевая, талантливая и стремительная смелая девушка, которая вас точно удивит. А еще Дикси  - стильная красавица и очень одаренная исполнительница кантри.

Тролли 2 - Tayanna
Тролли 2 - Tayanna / пресс-служба

Признаюсь честно, во время работы немного нервничала, ведь не знала, удастся настроить тембр голоса на нужную тональность, так как кантри - непростой музыкальный стиль. Искренне надеюсь, что мне это удалось. Поэтому обязательно идите в кино, чтобы насладиться ярким приключением, услышать нас с Дикси и зарядиться новыми суперхитами", - призналась она.

И этим не ограничиваются все музыкальные номера, ведь Тролли-2 - очень музыкальный мультик.

Троли 2: Мировой тур смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:

Фильм Троли 2: Мировой тур выходит на экраны 19 марта 2020.

Владимир Дантес Юлия Санина Исполнитель Monatik Tayanna кино фильм новости шоу бизнеса
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