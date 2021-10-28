"Нет денег - ищите всюду": рецензия на комедию-квест "Где деньги"

Евгений Сморыгин и Михаил Хома / B&H Film Distribution Company

Пианист с консерваторским дипломом Миша (Михаил Хома) не хочет играть в отельном ресторане у своего знакомого Макса (Владимир Остапчук) и потому промышляет мелкие аферами с иностранными туристами на кладбище вместе с приятелем-экскурсоводом (Евгений Сморыгин). Но однажды схема дает сбой, подельника задерживают копы и теперь Мише нужно срочно найти кучу денег на залог. Но тут он случайно знакомится с царственной вдовой инженера (Ада Роговцева). Та предлагает Мише нужную сумму, если он сможет разгадать все загадки, отпереть все звонки и обойти все ловушки, которыми ее покойный супруг обложил в старинном особняке семейное сокровище. На которое, к слову, претендуют и прощелыга-управляющий (Сергей Лыба) и его сексуальная, но недалекая сообщница-горничная (Анна Буткевич).

Михаил Хома (более известный как певец DZIDZIO) продолжает свій поход по украинскому комедийному кинематографу. Первые две его пробы пера на этом поприще имели коммерческий успех и, видимо, по этому, к третьему фильму Хома решил позволить себе умеренные эксперименты. Первый и главный ‒ снять авантюрную комедию (как говорят сами создатели комедию-квест), то есть жанр достаточно герметичный и требующий особой отделки. Второй ‒ пригласить на вторую главную роль гранд-даму украинского актерства Аду Роговцеву. Шаг красивый, но довольно рискованный ‒ ведь актриса со своим гигантским опытом легко могла переигрывать Хому в кадре. Забегая вперед ‒ этого не случилось.

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Анна Буткевич и Ада Роговцева (в центре) / B&H Film Distribution Company

Спешим успокоить фанатов фильмов Хомы ‒ эксперименты не зашли далеко. Народный, что называется, юмор (то есть переполненный прямолинейными шутками и неловкими ситуациями) на месте. Сам актер-режиссер по-прежнему щедро льет свою бородатую харизму с экрана. В камео забредают известные актеры (типа Ахтема Сеитаблаева и Виктора Андриенко) и селебрити (типа Юрия Горбунова и Владимира Остапчука). В общем, фильм строго рекомендуется всем поклонникам творчества DZIDZIO и классического украинского юмора.

P.S. Напоминаем, что у приключенческой комедии-квест "Где деньги" нет ограничения зрительской аудитории, а именно - ей присвоен индекс "ОА" (общая аудитория).