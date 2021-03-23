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Netflix снимает новый сериал по комиксам с Киану Ривзом в главной роли

23 марта 2021, 13:07

Телесервис Netflix купи права на экранизацию популярного комикса, главный герой в котором создан с Киану Ривза.

Киану Ривз
Киану Ривз / Getty Images

Стриминговый сервис Netflix планирует фильм и сериал по вселенной комикса BRZRKR Boom! Речь в котором идет о многовековой битве и жизни полубога, которого, кстати, писали с Киану Ривза.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Киану Ривз сам сыграет главную роль, и заодно будет продюсером проекта.

Также продюсерами являются Росс Ричи и Стивен Кристи с Boom! Studios вместе со Стивеном Хэмелем из Company Films.

BRZRKR - сюжет

Согласно Netflix и Boom!, BRZRKR - это "жестокая эпическая сага о 80 000-летней битве бессмертного воина на протяжении веков. Человек, известный только как "Б", является полусмертным и полубогом, проклятым и вынужденным пожертвовать даже своим рассудком и памятью. Но, скитаясь по земле в течение столетий, Б, возможно, наконец нашел убежище - работая на правительство США, чтобы вести битвы, слишком жестокие и слишком опасные для кого-либо еще. Взамен Б получит то, что он желания - правду о его бесконечном пропитанном кровью существовании… и о том, как с этим покончить". Читайте такжеNetflix рассекретил новых актеров 2 сезона сериала Ведьмак

Сериал рассчитан на 12 эпизодов, в которых постараются раскрыть вселенную BRZRKR. Пока точно неизвестно, оставят проекту старое название, или придумают новое. В некоторых переводах комикс назывался Берсерк.

Комикс вызвал большой интерес перед запуском, по информации издания Boom! было продано более 615 000 копий, колоссальное количество для нишевого издателя.

Судя по всему, Netflix снимает по комиксу вселенную, как по Ведьмаку или Армии Мертвецов.

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