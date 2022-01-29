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Пародия на плохой шпионский фильм: рецензия на комедию "Агент 117: из Африки с любовью"

29 января 2022, 19:19

В украинский прокат вышел новый фильм из серии "Агент 117" - пародийное шпионское кино с Жаном Дюжарденом в главной роли.

Агент 117
Жан Дюжарден / Gaumont

Начало 80-х, самый разгар холодной войны. Из цепких рук советской "кровавой гэбни" в Афганистане бежит Юбер Бониссер де ля Бат (он же Агент 117 - Жан Дюжарден) - звезда французского шпионажа, жуир, бонвиван и любовник-террорист. Но по возвращению в Париж его вместо почетной награды и новой опасной миссии, начальство запихивает в архив - осваивать небывалую новинку под названием компьютер. И вообще всячески намекает, что Агенту 117 пора бы позабывать о крупном шпионаже. Но тут внезапно на задании в Африке пропадает Агент 1001 (Пьер Нине) - красавец, умница и вообще надежда всей французской разведки. Начальство поручает Юберу тряхнуть стариной, отправиться на Черный континтент и выручить коллегу. Тот немедленно скидывает лабораторный халат программиста, облачается в дорогой костюм и летит в Африку.

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15 лет назад режиссер Мишель Хазанавичус и актер Дюжарден возымели довольно крупный успех, когда решили перезапустить для нового поколения зрителей франшизу об Агенте 117 (персонаже, который котировался во франкоговорящих странах ничуть не хуже Джеймса Бонда). Но в отличие от оригинальных шпионских фильмов (которые выходили в 60-х и которыми, в общем-то, прославился будущий создатель фильмов о Фантомасе Андре Юнебель) Хазанавичус решил сделать честную и прямолинейную пародию на весь жанр и конкретно на бондиану. Фильм "Каир - шпионское гнездо" получился где забавным, а где и очень смешным, в чем немалая заслуга Дюжардена - с азартом играющего тупого, самодовольного нарцисса и "мастера шпионажа" по совместительству, которому глотание декалитров спиртного ничуть не мешают ублажать десятки красоток.

Агент 117

Сиквел, в котором Агент 117 уделывал Бразилию, вышел через три года, был, хоть и в целом удачным, но уже несколько похуже. И вот, через дюжину лет перерыва, в прокат вышла третья часть - о приключениях Юбера в Африке. Дюжарден по-прежнему на борту, а вот Хазанавичуса на посту режиссера заменил Николя Бедос (автор приятной ностальгической комедии "Прекрасная эпоха"). И если к главному актеру вопросов нет - он по-прежнему выглядит потрясающе и по-прежнему готов всячески унижаться и пошлейше/расистски шутить. То по постановке вопросы есть. Видно, что Бедос старается, но понимает жанр шпионского кино не очень хорошо (без такого понимания, ясное дело, качественная пародия не выйдет). Другая проблема - химия между героями Нине и Дюжардена удалась не очень, почему в кадре они сосуществуют не очень органично (это не говоря о том, что сценаристы выбрали довольно ленивый способ закрыть линию Агента 1001). И третья - видимо, в расчете на вероятный четвертый фильм авторы "Из Африки с любовью" обрывают сюжет ленты очень грубым и резким клиффхенгером.

Подытоживая - третий дюжарденовский фильм об Агенте 117 явно получился не самым лучшим, но, тем не менее, смело рекомендуется к просмотру всем фанатам этого актера, любителям старомодного шпионского кино, красивых нарядоd, музыки 80-х и, что называется, незатейливого солдатского юморка.

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