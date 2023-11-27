Перезагрузка киносаги "Сумерки": кто может сыграть новых Беллу и Эдварда

Киносага "Сумерки" по мотивам книг Стефани Майерс совсем недавно отпраздновала 15-летнюю годовщину - 20 ноября 2008 года в мировой прокат вышел первый из пяти фильмов.
Первую часть романтического фэнтези про запретную любовь вампира Эдварда Каллена (Роберт Паттинсон) и смертной девушки Беллы Свон (Кристен Стюарт) сняла режиссер Кэтрин Хардвик, которая прокомментировала перезапуск киносаги в формате сериала в интервью для Джоша Горовица. Ее слова цитирует Daily Mail.
Медиакорпорация Lionsgate, которая объявила о производстве сериала весной, пока не приступила к съемкам - вероятно, они задержались из-за забастовки актеров. Поэтому у поклонников есть вдоволь возможностей пофантазировать, какой будет новая интерпретация полюбившейся многим истории.
К примеру, Хардвик согласилась с предположением Горовица, что на роль Беллы и Эдварда идеально подойдут восходящие звезды - 21-летняя американская актриса Дженна Ортега ("Уэнздей", "Крик", "Битлджус 2") и 26-летний австралийский актер Джейкоб Элорди ("Эйфория", "Солтберн", "Глубокие воды").
"О да, это было бы идеально", - прокомментировала Элорди и Ортегу в качестве потенциальных исполнителей главных героев в "Сумерках" Кэтрин Хардвик.
Ранее стало известно, что 37-летний британский актер, модель и музыкант Роберт Паттинсон скоро впервые станет отцом - его возлюбленная, британская певица и актриса Сьюки Уотерхаус, подтвердила беременность.
Также американский актер Джонни Депп прокомментировал слухи о том, что между ним и Дженной Ортегой, которая младше него в три раза, завязались романтические отношения.
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