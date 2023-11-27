Перезагрузка киносаги "Сумерки": кто может сыграть новых Беллу и Эдварда

Режиссер первого фильма по мотивам книг Стефани Майерс рассказала, кто бы подошел идеально на роль влюбленных в новом сериале.

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Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт сыграли Эдварда Каллена и Беллу Свон в оригинальных фильмах / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Киносага "Сумерки" по мотивам книг Стефани Майерс совсем недавно отпраздновала 15-летнюю годовщину - 20 ноября 2008 года в мировой прокат вышел первый из пяти фильмов.

Первую часть романтического фэнтези про запретную любовь вампира Эдварда Каллена (Роберт Паттинсон) и смертной девушки Беллы Свон (Кристен Стюарт) сняла режиссер Кэтрин Хардвик, которая прокомментировала перезапуск киносаги в формате сериала в интервью для Джоша Горовица. Ее слова цитирует Daily Mail.

Медиакорпорация Lionsgate, которая объявила о производстве сериала весной, пока не приступила к съемкам - вероятно, они задержались из-за забастовки актеров. Поэтому у поклонников есть вдоволь возможностей пофантазировать, какой будет новая интерпретация полюбившейся многим истории.

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К примеру, Хардвик согласилась с предположением Горовица, что на роль Беллы и Эдварда идеально подойдут восходящие звезды - 21-летняя американская актриса Дженна Ортега ("Уэнздей", "Крик", "Битлджус 2") и 26-летний австралийский актер Джейкоб Элорди ("Эйфория", "Солтберн", "Глубокие воды").

"О да, это было бы идеально", - прокомментировала Элорди и Ортегу в качестве потенциальных исполнителей главных героев в "Сумерках" Кэтрин Хардвик.

Дженна Ортега и Джейкоб Элорди кажутся режиссеру идеальными новыми Беллой и Эдвардом / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ранее стало известно, что 37-летний британский актер, модель и музыкант Роберт Паттинсон скоро впервые станет отцом - его возлюбленная, британская певица и актриса Сьюки Уотерхаус, подтвердила беременность.

Также американский актер Джонни Депп прокомментировал слухи о том, что между ним и Дженной Ортегой, которая младше него в три раза, завязались романтические отношения.

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