Появился первый кадр из Аквамена-2 с новым костюмом главного героя

Аквамен / кадр из кф Аквамен 2018

Создатель Аквамена мастер современных ужасов Джеймс Ван показал новый костюм Артура Карри, раскрыл немного больше о вселенной и признался, чем вдохновлялись при его создании.

Джеймс Ван опубликовал в своем Instagram два кадра, где сравнил спецкостюмы.

На кадрах запечатлен главный герой Артур Карри в своем классическом костюме и стэлс-версия для Аквамена-2.

"Вот Джейсон Момоа в классическом костюме Аквамена. И еще один его наряд - костюм-невидимка. Технология атлантов основана на маскирующей способности головоногих. Дэвида Лесли Джонсона и меня вдохновил "синий костюм" 80-х", - рассказал Джеймс Ван.

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Съемки сиквела под руководством Джеймса Вана начались в конце июня. Сценарий написал Дэвид Лесли Джонсон, который работал над первой частью.

В актерском составе, кроме Момоа, значатся Эмбер Хёрд, Патрик Уилсон, Дольф Лундгрен, Яхья Абдул-Матин II и Пилу Асбек.

Выход второго фильма с Джейсоном Момоа запланирован на 16 декабря 2022 года.

Как ранее сообщал Главред, Warner Bros неожиданно отменили расширение киновселенной DC в виде хоррора The Trench из истории про Аквамена и фильм Новые боги.