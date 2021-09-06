Появился первый кадр из Аквамена-2 с новым костюмом главного героя

DC Films одобрили новую версию костюма для Аквамена во второй части, который не будет похожим на все варианты из комиксов и мультфильмов.
Создатель Аквамена мастер современных ужасов Джеймс Ван показал новый костюм Артура Карри, раскрыл немного больше о вселенной и признался, чем вдохновлялись при его создании.
Джеймс Ван опубликовал в своем Instagram два кадра, где сравнил спецкостюмы.
На кадрах запечатлен главный герой Артур Карри в своем классическом костюме и стэлс-версия для Аквамена-2.
"Вот Джейсон Момоа в классическом костюме Аквамена. И еще один его наряд - костюм-невидимка. Технология атлантов основана на маскирующей способности головоногих. Дэвида Лесли Джонсона и меня вдохновил "синий костюм" 80-х", - рассказал Джеймс Ван.
Съемки сиквела под руководством Джеймса Вана начались в конце июня. Сценарий написал Дэвид Лесли Джонсон, который работал над первой частью.
В актерском составе, кроме Момоа, значатся Эмбер Хёрд, Патрик Уилсон, Дольф Лундгрен, Яхья Абдул-Матин II и Пилу Асбек.
Выход второго фильма с Джейсоном Момоа запланирован на 16 декабря 2022 года.
Как ранее сообщал Главред, Warner Bros неожиданно отменили расширение киновселенной DC в виде хоррора The Trench из истории про Аквамена и фильм Новые боги.