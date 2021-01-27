Родригес переснимает серию фильмов Дети шпионов

Роберт Родригес стал шоураннером нового фильма Дети шпионов.
Компания Skydance Media готовится перезапустить вселенную Детей шпионов, и пригласила легендарного создателя фильмов на руководящую должность.
Как сообщает Deadline, новых Детей шпионов будет снимать Роберт Родригес.
Spyglass владеет франшизой, и в последние месяцы Skydance заинтриговала, поскольку готовится разнообразить список своих картин.
В создании новой франшизы Skydance будет выступать в роли ведущей студии и курировать разработку и производство, а Гэри Барбер и Питер Ойлатагер из Spyglass будут исполнительными продюсерами.Читайте такжеМы можем быть героями - о чем новый фильм Родригеса
Дети шпионов рассказывают о подростках, которые узнают, что их родители работают секретными агентами, и чтобы помочь им — сами решают вступить в секретную организацию, подготавливающую шпионов.
Первый фильм в 2001 году стал хитом, собрав 112 миллионов долларов в прокате на внутреннем рынке, и стал первым из франшизы, которая в совокупности собрала более 550 миллионов долларов в мировом прокате.