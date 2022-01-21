"Сеанс магии с последующим разоблачением": рецензия на фильм "Аллея кошмаров"

"Аллея кошмаров" / Searchlight Pictures

1939-й. Где-то далеко в Европе "диктатор с усами как у Чарли Чаплина" нападает на Польшу. А в американской глубинке скитается по бескрайним полям скитается обаятельный и прыткий бродяга Стэн (Брэдли Купер). Как водится - с темным прошлым, озаряемым всполохами страшной тайной. Он прибивается к бродячему цирку-шапито, которым рулии жутковатый-жуликоватый Клем (Уиллем Дефо) и нанимается уборщиком. Постепенно, он проникается завистью к пожилой паре карнавальных "угадывателей мыслей" - царственной Зине (Тони Коллетт) и старому алкоголику-фокуснику Питу (Дэвид Стрейтерн). И любовью - к красавице Молли, которая пускает через себя ток на потеху толпе. По всему видно - плут Стэн готов на все ради успеха и денег - даже на самые жуткие преступления.

После "оскаровского" триумфа фильма "Форма воды" мексиканский сумрачный гений-гик Гильермо Дель Торо получил, наконец, возможность сдвинуть с мертвой точки два своих старых проекта. Первые - кукольная экранизация сказки о Пиноккио во времена фашизма Муссолини (он должен выйти скоро на Netflix). И второй - новая экранизация старого романа Уильяма Грэшема "Аллея кошмаров" (первая вышла еще в конце 40-х, но сильно пострадала от тогдашней голливудской цензуры).

И с первых минут фильма ясно - что Дель Торо, как пишут в соцсетях, настроен решительно и пленных брать не намерен. "Аллея кошмаров" потрясающе стильно снята, собран очень мощный актерский состав (на месте и извечный дельторовский любимец Рон Перлман в роли ярмарочного силача Бруно). Но кино абсолютно безжалостно к случайному зрителю - особенно к тому, кто не видел ни одного классического голливудского нуара (в первую очередь, "Двойной страховки" Билли Уайлдера). Понятно, что такого рода фильмы не могут получиться без мощной фамм фаталь. И просто потрясающе, что режиссеру удалось уговорить на эту роль саму Кейт Бланшетт в роли коварной психологини, доктора Лилит Роттер. А она уже выложилась в роли на все 300 процентов - и играет легко, воздушно, красиво (а местами явно копируя лучшие роли другой роковой блондинки - Марлен Дитрих). И смертельно опасно для героя Купера, который тоже играет феерично, но против напора Бланшетт часто пасует. Тем менее, за всеми метаморфозами и злоключения его героя следить интересно. На этом фоне, к сожалению, совсем теряется роль Мары - несмотря на все ее старания.

И это не говоря уже о том, что свой взрослый рейтинг фильм оправдывает полностью - если не в части ругательств, то в части кровавых и жестоких сцен. Плюс финал фильма

Подытоживая, у Дель Торо получился потрясающий фильм, но уж больно у "Аллеи кошмаров" высокий порог входа. По крайней мере, для нынешнего поколения посетителей кинотеатров. Но вот всем фанатам старого кино, стильных ретрокостюмов, классной актерской игры и музыки Александра Деспла - фильм строго рекомендован к просмотру.