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Скромное обаяние неореализма: рецензия на фильм "Матрица:Воскрешение"

Дмитрий Видоменко

журналист

24 декабря 2021, 19:40

В украинский прокат вышел фильм "Матрица:Воскрешение" - новая часть и продолжение легендарной фантастической трилогии из девяностых и нулевых.

Матрица
"Матрица:Воскрешение" / Warner Bros.

Хмурый, интровертный, волосатый и барбершопно бородатый мужчина средних лет по имени Томас (Киану Ривз) работает главным разработчиком в большой компании по производству видеоигр. В конце 90-х - начале нулевых он сорвал банк, выпустив трилогий популярнейшую игру в стиле "экшн-кибербанк" под названием "Матрица". Но с тех пор успехов особых нет, новые игры не получаются да и с психикой проблемы, почему Томасу и приходится постоянно посещать вкрадчивого психотерапевта (Нил Патрик Харрис), который пичкает пациента упоительно синими пилюлями. А босс - лукавый и самодовольный яппи (Джонатан Гросс) прямо говорит, что нужно делать сиквел к Матрице. Иначе, дескать, хозяева из Warner Bros. мигом прикроют всю фирму, и найдут специалистов посговорчивей. А тут еще и в модном хипстерском кафе Томас встречает симпатичную брюнетку с двумя детьми, которую зовут Тиффани и к которой его неудержимо тянет - примерно как Штирлица рвало на Родину. Но тут реальность начинает буквально разламываться на куски, а из-за угла подходят пухлогубая синеглазка с кроличьей именем Багз (Джессика Хенвик) и огромный черный мужчина в костюме (Яхья Абдул-Матин II). И говорят - вокруг все ненастоящее, а чтобы проломиться в реальный мир, нужно скушать красную пилюлю.

За что корпорация Warner Bros. заслуживает уважение, так это за залихватскую смелость, с которой она использует свои мегафраншизы (от супергеройских боевиков о Супермене и Бэтмене до потеррианы) - не испытывая, очевидно, ни малейших сомнений по этому поводу. Вот теперь настал черед очередного бриллианта в ворнеровской короне - "Матрицы". Двадцать лет назад снятый братьями Вачовски фильм - крышесносящий коктейль из киберпанка, гонконских боевиков в стиле Джона Ву, философских аниме по типу "Призрака в доспехах" и, собственно, трудов философа Бодрияра, порвал все возможные голливудские чарты и топы, насобирал невероятные количество денег и заплел извилины зрителям по всему миру. Два последовавших через несколько лет сиквела - "Матрица: Перезагрузка", "Матрица: Революция" - вышли уже гораздо менее удачными и из памяти выветривались куда быстрее первого фильма.

Матрица
Киану Ривз и Джонатан Грофф / Warner Bros.

С тех прошло немало лет, Вачовски решили воплотить в жизнь лозунг "Все братья - сестры" и потому сменили пол, но, по факту, более успешного фильма в их карьере не было. Равно как и долго не было его в карьере исполнителя главной роли Нео - Киану Ривза. Но в 2014 году бывшие "матричные" каскадеры-трюкачи Дэвид Литч и Чед Стахелски придумали и сняли для него суровый мясокровавый боевик "Джон Уик" (быстро тоже ставший франшизой). Ривз снова стал успешен, а продюсеры постепенно сумели уговорить одну из сестер Вачовски, Лану, все-таки вернуться и снять четвертую часть "Матрицы".

Ей надо отдать должное - по результату видно, что она сумела выгрызть у Warner Bros. солидный кусок творческого контроля. И потому фильм пестрит всяческими шутками по поводу застоя во франшизах - всяческих бесконечных сиквелов-ребутов (очень смачный диалог по этому поводу выдает "воскрешенный" один из персонажей прежней трилогии). Но для нового поколения зрителей, которым наверняка лень будет пересматривать старую "Матрицу", из нее в новую Вачовски "настригла" множество коротеньких отрывков. В общем зрелище вышло интересное, но довольно странное.

Кроме того, создатели фильма явно отдавали себе отчет, что нынешнего зрителя уже не увидишь ни лютыми эшкен-сценами с азиатским колоритом (после дилогии "Рейд"), ни сценами в "замедленном" времени (тут все вытоптал Зак Снайдер), ни мегаспецэффектами. И приняли единственное возможное решение - снять новый фильм о любви Нео к Тринити. А вот это, к сожалению, им удалось не очень. Притом, что и Ривз, и Мосс выглядят по-прежнему отлично и играют качественно, химия между ними работает через раз, а то и не работает вовсе.

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Новобранцы фильма тоже изо всех сил стараются играть, но их персонажам и Вачовски, и другие сценаристы прописали явно бледновато. Более-менее выделяются только Харрис (который как будто перепрыгнул в "Матрицу" прямо из "Звездного десанта") и Грофф (который заменил в роли содомита-Агента Смита Хьюго Уивинга), но и с ними ярких сцен, к сожалению, не так много.

Матрица
Киану Ривз и Джессика Хенвик / Warner Bros.

Подытоживая - "Матрица:Воскрешение" точно не провальный фильм, но в его перспективы стать таким же культовым кино, как оригинал, верится с огромным трудом. Честь и хвала сестре Вачовски и Warner Bros. - за то, что они решились на такой дорогостоящий эксперимент в неустойчивое пандемийное время (и в кинозале фильм действительно смотрится по-прежнему зрелищно). Но, если продюсеры решат таки продолжат историю Нео и Тринити, то франшизе точно понадобится реально масштабная перезагрузка.

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Киану Ривз Матрица Warner Bros Матрица:Воскрешение
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