Скуби-ду 2020 выходит онлайн: когда смотреть фильм

Скуби-ду 2020 смотреть онлайн / Warner Bros

Warner Bros последовал примеру Sony и Universal, и готовится к выпуску онлайн Скуби-ду, который должен был выйти в кинотеатрах 15 мая.

Скуби-ду 2020 выйдет онлайн 15 мая, как и должен был, сообщил генеральный директор Warner Bros. Энн Сарнофф The Hollywood Reporter.

Ворнеры будут использовать опыт с онлайн кинотеатром Universal, который, по слухам принес неожиданно большую прибыль. Только в отличии от Universal, Warner Bros будут предоставлять возможность просмотра фильма на 48 часов за 20 долларов, либо покупку навсегда за 25 долларов.

"Хотя мы все стремимся к тому, чтобы еще раз показать наши фильмы в кинотеатрах, мы переживаем новые, беспрецедентные времена, которые требуют творческого мышления и адаптивности в том, как мы распространяем наш контент. Мы знаем, что фанаты хотят увидеть Скуба! и мы очень рады, что можем показать этот фильм с хорошим самочувствием для семей, пока они вместе дома", - объявил генеральный директор Warner Bros. Энн Сарнофф.

Warner Bros. и Disney последовали примеру Universal — последняя выпустит Артемиса Фаула сразу в Disney+ уже 12 июня.

Скуби-ду 2020 смотреть онлайн с русским переводом трейлер:

Ранее Warner Bros обновили дату выхода своих фильмов - Бэтмен, Шазам и Флэш выйдут позже из-за карантина.