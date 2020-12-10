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Стало известно, сколько Джонни Депп получил за увольнение с роли Гриндевальда

10 декабря 2020, 18:39

Появилась точная сумма, сколько актер Джонни Депп получил от Warner Bros за то, что уволился с роли Гриндевальда.

Джонни Депп
Джонни Депп / Фото: Reuters

В 2020 году карьера актера Джонни Деппа полетела под откос после очередной серии судов - теперь с его бывшей женой Эмбер Херд, с которой они выясняли, кто больше подвергался насилию, и кто кому изменял во время брака.

После первого же проигрышного решения суда, Деппа попросили уволиться с роли Гриндевальда во франшизе "Фантастические твари".

Фанаты Джонни Деппа подняли скандал, хотя по слухам, он получил за роль восьмизначную сумму.

Теперь издание The Hollywood Reporter опубликовало большую подборку информации о крахе карьеры Деппа, и со ссылкой на свои источники назвало сумму, которую получил актер.

Джонни Депп отыграл только одну сцену из фильма "Фантастические твари 3", но получил за увольнение 16 миллионов долларов.

Одновременно в 2020 году он снимался в фильме "Minamata", за который получил 3 миллиона долларов.

При этом издание утверждает, что в 2020 году он занял первое место в рейтинге Marketing Evaluations популярных актеров. Для сравнения, в 2012 году, он был только на 3 месте - а с того времени считается, что его карьера пошла под уклон.

Автор статьи сообщает, что Джонни Деппа не хотят брать на роли не только из-за скандальной жены - его райдер предусматривает траты в сотни тысяч долларов в месяц на его содержание и даже охрану. Все из-за того же Disney отказались взять Деппа в перезапуск "Пиратов" в 2020 году, который снимает его друг Джерри Брукхаймер.

При этом всем, оказывается, у актера в имуществе числится 14 домов, и остатки от его счетов, с которых он выплачивал издержки за суды с Эмбер Херд.

Напомним, Джонни Депп проиграл суд изданию The Sun, которое назвало его "избиватель жен".

Фанаты восстали против съемок Эмбер Херд в "Аквамене 2" - на суде было доказано, что она совершала насиле над Деппом, но ее не убрали из фильма.

На днях появилась инсайдерская информация о том, что Эмбер Херд может сыграть в "Пиратах Карибского моря", откуда выгнали Джонни Деппа.

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