Эмбер Херд может сыграть в Пиратах Карибского моря

Эмбер Херд / instagram.com/amberheard/

Эмбер Херд высказалась Марго Робби о возможности сыграть в Пиратах Карибского моря, откуда выгнали ее бывшего мужа Джонни Деппа после разгоревшегося скандала с разводом.

Журналист Дэниел Рихтман утверждает, что Эмбер Херд говорила о фильме Марго Робби. Об этом пишет издание We Got This Covered.

Дэниел Рихтман якобы слил в Патреоне информацию о том, что на фоне скандала с увольнением Джонни Деппа из "Фантастических тварей", Эмбер Херд в будущем может появиться в новом фильме по Пиратам Карибского моря.

Рихтман утверждает, что они с Робби обсуждали женскую версию фильма (в стихе Хищных птиц).

Это вполне может разозлить фанатов Джонни Деппа, так как после увольнения его из "Фантастических тварей", уже более миллиона человек подписали петицию на увольнение Эмбер Херд из "Аквамена", но по слухам, на днях Warner Bros уже инициировали съемки.