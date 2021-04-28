Стартовал допремьерный показ исторической драми Слов’яни

Сериал Слов’яни / 1+1

28 апреля на Киевстар ТВ, общей платформе онлайн-ТВ группы 1+1 media и Киевстар, стал доступным для допремьерного просмотра масштабный украинско-словацкий сериал Слов’яни - историческая драма с элементами фэнтези о жизни предков в первом тысячелетии н.э.

Сериал Слов’яни является международным проектом, над производством которого работала украинская-словацкая команда кинематографистов. В марте 2021 года сериал успешно презентовали в Словакии - по данным телеканала TV JOJ, посмотрело 14% всех телезрителей страны, является настоящим рекордом для тамошнего ТВ (средняя доля телесмотрения составила 27,7%).

Общенациональная премьера проекта состоится на телеканале 1+1 3 мая, однако пользователи Киевстар ТВ могут посмотреть его раньше - с 28 апреля.

"Слов’яни - революционный продукт как для Словакии, так и для Украины. Несмотря на то, что его премьера состоялась совсем недавно - вокруг проекту наблюдается ажиотаж, вследствие чего международная дистрибуция набирает обороты. Уверен, что наш зритель оценит сериал должным образом, как и возможность посмотреть его на нашей платформе к общенациональной премьеры", - сказал Павел Рыбак, руководитель Киевстар ТВ со стороны группы 1+1 media.

О чем сериал Слов’яни

По сюжету сериала, юная травница Драга с магическими способностями находит в лесу раненого чужака, который не может вспомнить свое прошлое. Пытаясь помочь ему, Драга навлекает на себя гнев местного жреца, у которого свои планы, и которому сторонние в его интригах совсем не нужны.

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В поисках признания и власти, жрец подговаривает и одного из старейшин. Человек, доверившись ему, направляет свой гнев на близких ему людей. Пока местные лидеры заняты распределением власти, на поселок надвигается внешний враг - грозные кочевники.

Сериал Слов’яни съемки

Специально для съемок сериала Слов’яни в лесу на Житомирщине построили масштабные декорации - два старославянские поселения, на что ушло 60 дней. Герои сериала выполняют большое количество трюков, а их каскадерами стали мировые звезды отрасли, работавших в фильмах Ридли Скотта и Стивена Спилберга, а также были привлечены к съемкам Игры престолов. Главную героиню после долгих кастингов нашли именно в Украине. Из 50 претенденток продюсеры выбрали 18-летнюю киевлянку Полину Носихину, которая была самой молодой актрисой на съемочной площадке.

Слов’яни / Пресс-служба

Производством сериала занимались украинские компании Медийная Группа Европейского партнерства и Синемадей, словацкая компания Wandal Production при участии словацкого телеканала TV JOJ, украинского телеканала 1+1 и при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.

Авторы сценария: Вероника Колеякова, Йозеф Колеяк, Ян Лютеран. Режиссеры: Петер Бебьяк, Михал Блашка, Сергей Санин, Олег Стахурский. Операторы: Мартин Жьяран, Станислав Адам, Вова Иванов. Продюсеры: Юрий Карновский, Ванда Адамик Грицова.

Напомним, съемки сериала Славяне закончились еще в декабре 2019 года.

Все серии можно будет смотреть онлайн на сайте 1+1 video.