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В новом трейлере фильма Годзилла против Конга наконец показали монстров

20 марта 2021, 20:05

Фильм Годзилла против Конга получил финальный трейлер, в котором показали новые кадры с огромными монстрами.

Годзилла против Конга
Годзилла против Конга / Courtesy of Warner Bros. Pictures and Legendary Pictures

Появился новый трейлер фильма Годзилла против Конга, который выходит в Европе 26 марта, а в США 31.

В новом трейлере показали несколько эпичным моментов с битвы Годзиллы и Конга, а таке перевозку Конга в бессознательном состоянии вертолетами.

Напомним, что фильм будет выходить сразу в кинотеатрах и в HBO Max - это новая политика Warner Bros на 2021 год для продвижение своего онлайн-сервиса, запуск которого провалился в 2020 году.

Годзилла против Конга - сюжет

Годзилла несет беспорядочные разрушения по планете, так как монстр стал главным альфа-зверем на всей планете после победы над своими врагами в прошлом фильме.

Люди перевозят Конга с острова Черепа, и в океане завязывается битва между титанами. Как потом узнают ученые, когда-то семейство Конга противостояло Годзилле, они бились друг с другом на смерть. Конг находит место, где узнает много о своем прошлом, а также способ усмирить Годзиллу.

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Режиссером ленты выступил Адам Вингард, известный по триллеру Гость и хоррору Ведьма из Блэр: Новая глава.

В фильме сыграли Милли Бобби Браун, Александр Скарсгард, Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри, Сюн Огури и Эйса Гонсалес.

Смотреть фильм Годзилла против Конга можно будет во всех кинотеатрах Украины.

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