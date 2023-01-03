В СМИ объявили про нового неожиданного претендента на роль Джеймса Бонда

Молодой актер сейчас бьет рекорды по популярности среди зрителей разных поколений.

Люсьен Лависконт может стать новым Джеймсом Бондом - СМИ / instagram.com/its_lucien

Джеймс Бонд - плейбой и агент секретной службы с позывным "Агент 007" впервые появился на экранах в 1962 году. Всего вышло 25 фильмов про обаятельного шпиона, которого в разные годы играли 7 различных актеров.

Сейчас кинопродюсер Барбара Брокколи, которая обладает правами на кинофраншизу, ищет нового актера на главную роль в "бондиане". Ранее предполагалось, что нового Бонда сыграет женщина, однако теперь стало известно, что режиссеры ищут представителя национальных меньшинств, чтобы Агент 007 стал отражением современного мультикультурного общества.

Издание Daily Mail с отсылкой на собственные источники утверждает, что все шансы стать новым Джеймсом Бондом имеет британский актер Люсьен Лависконт. 32-летний артист сейчас на "гребне волны" - он сыграл заметную роль в серале Эмили в Париже, также он снимался в сериалах Королевы Крика и Большой Куш.

"Люсьен отвечает всем требованиям. Он очень талантливый актер, очень красивый мужчина и за последние 18 месяцев завоевал много новых поклонников благодаря Эмили в Париже. Боссы по связям с общественностью уже говорят, что видят его в смокинге Агента 007", - рассказывает источник.

На руку Лависконта играет также и то, что он принимал участие в популярном шоу Большой Брат до его большого киноуспеха. Из-за этого он имеет достаточно разношерстную фанатскую базу.

"Он имеет фан-базу, которая простирается на несколько поколений. Это мечта для Барбары, которая очень увлечена им", - утверждает издание.

Напомним, ранее известная украинская и французская актриса и модель Ольга Куриленко, известная благодаря роли спутницы Джеймса Бонда в фильме Квант милосердия, впервые обратилась к соотечественникам на украинском языке во время полномасштабной войны.

Также стало известно, какую реплику во время съемок отказалась произносить Дженна Ортега - актриса, которая сыграла главную роль в нашумевшем сериале Уэнздей.

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