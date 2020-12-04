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В Warner Bros решили показать 17 премьер 2021 онлайн и спровоцировали бойкот

4 декабря 2020, 11:07

Телекомпания первая приняла решение показывать все свои премьеры одновременно в кино и на стриминговом сервисе.

Warner Bros фильмы 2021
Warner Bros фильмы 2021 / Warner Bros

Телекомпания официально решила показывать все премьеры 2021 года одновременно в кино и на своем стриминговом сервисе, который будет доступен в США.

Все фильмы Warner Bros. будут доступны в HBO Max без дополнительной платы в 4K Ultra HD и с HDR, говорится в официальном заявлении.

С первого дня премьеры все фильмы будут доступны в HBO Max в США. Через месяц после выхода они покинут каталог стримингового сервиса, но будут и дальше показываться в кинотеатрах.

Чудо-женщина 1984 - первый и пробный вариант. По словам руководства компании, они делают все для зрителя.

Однако с Чудо-Женщиной бесплатный пробный период на семь дней не доступен - его заменят на скидку в 22% для новых пользователей при подписке на полгода.Читайте такжеWarner Bros назначила новую дату выхода Чудо-женщины 1984 в Украине

Как заявили в Warner Bros., синхронный релиз фильмов в кинотеатрах и в сети — временная мера. Студия планирует опробовать ее в 2021 году и пока не собирается применять в дальнейшем. Как известно, HBO Max не доступен в Украине.

В ответ на решение Warner Bros глава крупнейшей в мире сети залов AMC Адам Арон в своём заявлении пообещал сделать все, чтобы препятствовать Warner Bros, пишет The Hollywood Reporter.

"Мы сделаем всё возможное, чтобы Warner Bros. не поддерживала HBO Max за наш счёт. Мы будем настаивать на условиях, которые позволят сохранить наш бизнес", - заявил он.

Глава AMC заявил, что сеть в срочном порядке начала переговоры с Warner Bros. касательно этого вопроса, однако каких условий хотят добиться кинотеатры, пока неясно.

Руководство компании воодушевлено хорошими новостями о вакцинах, и ожидает улучшения ситуации для своего бизнеса.

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