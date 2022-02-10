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Виталина Библив рассказала о съемках в сериале 1+1 СидОренки-СидорЕнки. Ферма розбрату

10 февраля 2022, 17:02
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В интервью Арт Мозаике актриса рассказала о своей роли и откровенно о мечтах и пути к признанию.

Виталина Библив в комедийном сериале СидОренки-СидорЕнки / Пресс-служба

Уже скоро зрители 1+1 увидят премьеру третьего сезона комедийного сериала СидОренки-СидорЕнки. Ферма розбрату. В продолжении истории роль сыграет одна из самых известных комедийных актрис в Украине – Виталина Библив. В эксклюзивном интервью для еженедельника Арт-Мозаика рассказала, что зрители увидят ее в необычном амплуа и подчеркнула, что наслаждалась во время съемок.

"Я уже давно не играла таких романтических героинь, и я кайфовала на съемках. Моя героиня мне очень "зашла" и я надеюсь, что Нина продолжит свою жизнь в этой истории… Моя Нина, как роза – романтичная, но боевая, с колючками немножко. А с Толиком у них будут настоящие "соседские войны", – рассказала Виталина Библив.

Виталина Библив в комедийном сериале СидОренки-СидорЕнки / Пресс-служба

Актриса также добавила, что в жизни она кардинально другая, нежели ее привыкли воспринимать зрители на сцене в театре и в кино. Но честно призналась, что ее настоящую знают не более пяти человек из окружения. Кроме того, Виталина поделилась интересным фактом, что совершенно не умеет вести себя в жизни, как это часто делают ее героини.

"Мне бы очень хотелось уметь торговаться на базаре как моя героиня – Вита Игоревна. Она делает это феерично, а Виталина Библив – сколько скажут, сколько и заплатит. Даже если оно действительно стоит три гривны, а мне говорят 23! Кокетничать, заигрывать с мужчинами на сцене – легко! А в жизни я так просто не умею", – сказала актриса.

Виталина Библив также откровенно ответила, как относится к тому, что ее утверждают в основном на характерные роли, женщин значительно старше ее возраста и рассказала о роли ее мечты.

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Виталина Библив в комедийном сериале СидОренки-СидорЕнки / Пресс-служба

"Когда меня в 36 лет пригласили сыграть женщину лет 55, внучке которой 12 лет я не хотела, вот честно! Но меня подбодрило, что в Украине много актрис этого возраста, а характерных – мало. Так все и началось. Но я очень хочу сыграть соблазнительницу, такую, знаете, "тигрицу". Очень хочется выйти из зоны комфорта и показать, что я могу быть и такой тоже", – добавила Виталина Библив.

Следите за новостями 1+1 и не пропустите премьеру нового украиноязычного сериала СидОренки-СидорЕнки. Ферма разбрату уже скоро только на 1+1.

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