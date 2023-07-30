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Водитель, поворачивай к черту: рецензия на фильм "Игра с дьяволом"

Дмитрий Видоменко
30 июля 2023, 20:55 обновлено 30 июля, 21:41
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В украинском прокате идет новый проект с Николасом Кейджем в главной роли - камерный криминальный триллер "Игра с дьяволом".
Игра с дьяволом
кадр из х/ф "Игра с дьяволом" / Capstone Global / Hammerstone Studios

Затюканный жизнью лас-вегасский бухгалтер (Юэль Киннаман) садится в старенькое авто, чтобы ехать в роддом - где его супруга вот-вот разрешится от бремени. Мужчина очень нервничает - не дай Бог все закончится плохо (как уже бывало). И у его сынишки не будет сестренки или братишки. Но как вдруг на парковке к нему в авто заскакивает безумный красноволосый мужчина в кроваво-красном пиджаке (Николас Кейдж). И, размахивая пистолетом, велит ехать, куда он скажет. В общем, скелетам в шкафах этой ночью будет неспокойно.

За последние 40 лет мало найдется актеров, чья бы карьера выписала столько синусоидов, как карьера Кейджа. Родной племянник легендарного Френсиса Форда Копполы (который создатель "Крестного отца" и "Апокалипсиса сегодня"), рано дебютировал в кино благодаря дяде в кино, но довольно быстро прославился самостоятельными ролями - причем у авторов уровня Алана Паркера и Дэвида Линча. А в 90-е он и вовсе был в топ-5 самых заметных голливудских артистов, регулярно отмечаясь как в блокбастерах по типу "Скалы" или "Без лица", так в арт-мейнстриме (и даже получил "Оскар" за фильм "Покидая Лас-Вегас"). Но вот в нулевые его карьера поползла постепенно в бездну - в том числе и потому, что Кейдж успел наделать много долгов. И, чтобы покрыть их, начал сниматься чуть ли не во всех фильмах, которые ему предлагали. Но вот в последние годы он понемногу возвращается в большое студийное кино. Сперва вышло неплохое боевиковое бадди-муви с Педро Паскалем и ним - "Невыносимая тяжесть огромного таланта", а затем прекрасный "Ренфилд" - постмодернистское издевательство над историей "Дракулы".

Игра с дьяволом

Но Кейдж успел сняться во множестве более или менее скромных фильмов, категории "Б". "Игра с дьяволом" - из их числа. Фильм сделал еврейский режиссер Юваль Адлер. Он ранее делал шпионские драмы в Европе, а в Голливуде у него только один проект, не особенно известный - "Секреты, которые мы храним" с тем же Киннаманом.

Но кино получилось на удивление ладно - и вполне отвечающая жанровым канонам камерного триллера. Ну и поскольку бюджет у проекта явно небольшой и возможности устроить феерию на экране у создателей не было, фильм пришлось вытягивать за счет актерской игры. Нужно сказать, что и Киннаман, и Кейдж вполне хорошо с задачей справились. Особенно последний, чья манера переигрывать в кадре в Голливуде давно уже стала притчей во языцех. Но здесь она более-менее обусловлена сюжетом и практически не раздражает. Ну а в финале авторы приберегли любопытный сюжетный твист, который фанатов жанра точно порадует.

И в целом кино получилось по-хорошему старомодным, родом откуда из все тех же 90-х. Тем ценнее, что оно выходит в прокат именно в кино, а не на стримингах или на ТВ, как то происходило в последнее время с такими вот грубовато-мужицкими проектами.

Подытоживая - "Игру с дьяволом" однозначно стоит посмотреть всем фанатам Николаса Кейджа и любителям жестких старомодных триллеров (они с сеанса точно не уйдут обиженными).

Смотрите на видео трейлер фильма "Игра с дьяволом":

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