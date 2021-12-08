Волшебник большого города: 1+1 готовит для своих зрителей магическую премьеру сериала с Ксенией Мишиной и Константином Войтенко

Начало съемок комедийного детектива Волшебник большого города от телеканала 1+1 и IQ продакшн / Пресс-служба

Телеканал 1+1 и IQ продакшн начали съемки комедийного детектива Волшебник большого города. В новой истории зрители будут наблюдать за приключениями трех друзей, которые притворяются псевдо-магами. Но из-за этого обмана судьба сыграет с ними злую шутку - однажды им придется сотворить чудо по-настоящему. В сериале снимаются любимые украинские актеры: Ксения Мишина, Сергей Журавлев, Константин Войтенко, Андрей Исаенко и Наталья Денисенко.

По сюжету, три друга – Макс Бойко, Витя Мельник и Даня Ковальчук реализуют прибыльную, но не совсем легальную бизнес-идею. Макс прикидывается экстрасенсом по имени Миролюб, а Мельник с Ковальчуком собирают информацию о клиентах. Таким образом, они разыскивают пропавших людей, возвращают неверных мужей в семью, помогают привлечь удачу и т.д.

Кадр со съемок комедийного детектива Волшебник большого города / Пресс-служба

Но однажды на Миролюба начинает "охоту" журналистка Эля, специализирующаяся на разоблачении псевдо-магов. Друзья разрабатывают план, как отвлечь внимание журналистки, но сработает ли он? Ведь для этого Миролюбу придется сотворить настоящее чудо.

К чему приведут фантастические приключения друзей, зрители 1+1 узнают уже скоро.

"Необязательно верить в магов или экстрасенсов для того, чтобы в вашей жизни произошло что-то по-настоящему невероятное. В мире всегда есть место для чуда, и наши герои это доказывают. Желание создать чудо для близких – это то, что делает нашу жизнь прекрасной уже сегодня, для этого нужно только стремление и вдохновение", - сказал режиссер-постановщик проекта Мирослав Латик.

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Кадр со съемок комедийного детектива Волшебник большого города / Пресс-служба

Над производством телепродукта работает IQ продакшн по заказу 1+1.

В комедийном детективе роли исполнят популярные актеры: Ксения Мишина, Сергей Журавлев, Константин Войтенко, Андрей Исаенко и Наталья Денисенко. Зрители также увидят в сериале актеров: Дмитрия Овчарюка, Дмитрия Усова и Кристину Федорак.

Генеральный продюсер телеканала 1+1 – Максим Кривицкий. Продюсеры – Алена Еремеева, Дарья Жукова и Надежда Перминова. Продюсеры IQ продакшн – Оксана Иванюк, Виктор Медведский, Сергей Атрощенко. Режиссер-постановщик – Мирослав Латик. Оператор-постановщик – Вячеслав Раковский.

Кадр со съемок комедийного детектива Волшебник большого города / Пресс-служба

Сериал Волшебник большого города – это адаптация формата компании Mauris Film.

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