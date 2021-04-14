Вышел новый трейлер фильма Форсаж 9 с Вин Дизелем

Форсаж 9 / кадр из трейлера

Вышел новый трейлер с погонями и машинами-магнитами к фильму Форсаж 9.

По сюжету фильма Доминик Торетто спокойно живет и не промышляет нарушением закона, но ему приходится собрать новую команду, потому как в этот раз снова семья в опасности - придется идти против своего брата, о котором было не слова в течении десятка фильмов.

Брат Доминика - не просто суперзлодей, а самый опасный преступник в мире.

Режиссёром Форсажа 9 стал Джастин Лин, который до этого снял четыре части серии: третью, четвертую, пятую и шестую.

Джон Сина сыграет "младшего братика" Торетто, к ролям вернутся Мишель Родригес, Тайрон Гиббсон, Крис Бриджес и Джорджана Брюстер. Натали Эммануель присоединилась к команде с последнего фильма, а Сон Кан сыграет Хана.

Форсаж 9 выходит на экраны 20 мая 2021 года