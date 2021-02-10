Япония купила сериал Крепостная от СТБ

Крепостная / СТБ

Телеканал СТБ и Film.ua Group продали права на показ сериала Крепостная японскому телевидению.

С начала февраля жители Японии следят за крепостной девушкой Катей Вербицкой, на судьбу которой выпало множество испытаний.

На телеканале Ginga драма выходит с украинско-российской оригинальной звуковой дорожкой и субтитрами на японском языке.

К началу показа телеканал также выпустил трейлер на японском языке, а страницу сериала оформил с вниманием к деталям украинской культуры.

Как сообщает прес-служба СТБ, 3 сезон крепостной выйдет в Украине уже осенью 2021 года.Читайте такжеКрепостная 3 сезон: когда выйдет продолжение сериала

В продолжении любимого сериала зрители узнают, какие еще испытания судьба уготовила для Кати Вербицкой, остался ли жив Андрей Жадан, как сложится жизнь уже знакомых и любимых героев: Петра Червинского и Ларисы, Натали и Николая Дорошенко, кузнеца Назара и Орыси, кухарки Павлины, строптивой Гали, жестокого Якова и других.

Крепостная 2021 - новый список актеров

Соня Присс

Станислав Боклан

Наталка Денисенко

Анна Сагайдачная

Марк Дробот

Фатима Горбенко

Тарас Цымбалюк

Олеся Жураковская

Виктор Жданов

Максим Радугин

Сергей Стрельников

Федор Лавров

Алина Коваленко

Наталья Васько

Слава Красовская

Сериал Крепостная вышел в Японии / СТБ

Напомним, после грандиозного успеха в эфире СТБ Крепостная в июле 2019 года вышел на польском телеканале TVP1.

Далее сериал увидели в Литве, Казахстане, России и Беларуси. Права на показ проданы в Японию (A.K Company), Чехию (Prima TV), Венгрию, Словакию, Болгарию (BNT), Латвию, Эстонию, Грузию, на территории Латинской Америки и в Балканские страны.

Летом 2020 года сериал был продан в Испанию и стал первой украинской многосерийной драмой, которую приобрел испанский телеканал, премьера состоялась на канале Divinity. А зрители территорий Северной Америки теперь могут смотреть Крепостную на телесервисе Amazon Prime.

Как ранее сообщал Главред в 3 сезоне Крепостной заменили актрису, которая исполняла роль Кати Вербицкой.