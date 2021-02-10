Япония купила сериал Крепостная от СТБ

В Японии скоро выйдет сериал Крепостная с Катериной Ковальчук в роли Кати Вербицкой.
Телеканал СТБ и Film.ua Group продали права на показ сериала Крепостная японскому телевидению.
С начала февраля жители Японии следят за крепостной девушкой Катей Вербицкой, на судьбу которой выпало множество испытаний.
На телеканале Ginga драма выходит с украинско-российской оригинальной звуковой дорожкой и субтитрами на японском языке.
К началу показа телеканал также выпустил трейлер на японском языке, а страницу сериала оформил с вниманием к деталям украинской культуры.
Как сообщает прес-служба СТБ, 3 сезон крепостной выйдет в Украине уже осенью 2021 года.Читайте такжеКрепостная 3 сезон: когда выйдет продолжение сериала
В продолжении любимого сериала зрители узнают, какие еще испытания судьба уготовила для Кати Вербицкой, остался ли жив Андрей Жадан, как сложится жизнь уже знакомых и любимых героев: Петра Червинского и Ларисы, Натали и Николая Дорошенко, кузнеца Назара и Орыси, кухарки Павлины, строптивой Гали, жестокого Якова и других.
Крепостная 2021 - новый список актеров
- Соня Присс
- Станислав Боклан
- Наталка Денисенко
- Анна Сагайдачная
- Марк Дробот
- Фатима Горбенко
- Тарас Цымбалюк
- Олеся Жураковская
- Виктор Жданов
- Максим Радугин
- Сергей Стрельников
- Федор Лавров
- Алина Коваленко
- Наталья Васько
- Слава Красовская
Напомним, после грандиозного успеха в эфире СТБ Крепостная в июле 2019 года вышел на польском телеканале TVP1.
Далее сериал увидели в Литве, Казахстане, России и Беларуси. Права на показ проданы в Японию (A.K Company), Чехию (Prima TV), Венгрию, Словакию, Болгарию (BNT), Латвию, Эстонию, Грузию, на территории Латинской Америки и в Балканские страны.
Летом 2020 года сериал был продан в Испанию и стал первой украинской многосерийной драмой, которую приобрел испанский телеканал, премьера состоялась на канале Divinity. А зрители территорий Северной Америки теперь могут смотреть Крепостную на телесервисе Amazon Prime.
Как ранее сообщал Главред в 3 сезоне Крепостной заменили актрису, которая исполняла роль Кати Вербицкой.