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Япония купила сериал Крепостная от СТБ

10 февраля 2021, 17:36

В Японии скоро выйдет сериал Крепостная с Катериной Ковальчук в роли Кати Вербицкой.

Крепостная
Крепостная / СТБ

Телеканал СТБ и Film.ua Group продали права на показ сериала Крепостная японскому телевидению.

С начала февраля жители Японии следят за крепостной девушкой Катей Вербицкой, на судьбу которой выпало множество испытаний.

На телеканале Ginga драма выходит с украинско-российской оригинальной звуковой дорожкой и субтитрами на японском языке.

К началу показа телеканал также выпустил трейлер на японском языке, а страницу сериала оформил с вниманием к деталям украинской культуры.

Как сообщает прес-служба СТБ, 3 сезон крепостной выйдет в Украине уже осенью 2021 года.Читайте такжеКрепостная 3 сезон: когда выйдет продолжение сериала

В продолжении любимого сериала зрители узнают, какие еще испытания судьба уготовила для Кати Вербицкой, остался ли жив Андрей Жадан, как сложится жизнь уже знакомых и любимых героев: Петра Червинского и Ларисы, Натали и Николая Дорошенко, кузнеца Назара и Орыси, кухарки Павлины, строптивой Гали, жестокого Якова и других.

Крепостная 2021 - новый список актеров

  • Соня Присс
  • Станислав Боклан
  • Наталка Денисенко
  • Анна Сагайдачная
  • Марк Дробот
  • Фатима Горбенко
  • Тарас Цымбалюк
  • Олеся Жураковская
  • Виктор Жданов
  • Максим Радугин
  • Сергей Стрельников
  • Федор Лавров
  • Алина Коваленко
  • Наталья Васько
  • Слава Красовская
Крепостная
Сериал Крепостная вышел в Японии / СТБ

Напомним, после грандиозного успеха в эфире СТБ Крепостная в июле 2019 года вышел на польском телеканале TVP1.

Далее сериал увидели в Литве, Казахстане, России и Беларуси. Права на показ проданы в Японию (A.K Company), Чехию (Prima TV), Венгрию, Словакию, Болгарию (BNT), Латвию, Эстонию, Грузию, на территории Латинской Америки и в Балканские страны.

Летом 2020 года сериал был продан в Испанию и стал первой украинской многосерийной драмой, которую приобрел испанский телеканал, премьера состоялась на канале Divinity. А зрители территорий Северной Америки теперь могут смотреть Крепостную на телесервисе Amazon Prime.

Как ранее сообщал Главред в 3 сезоне Крепостной заменили актрису, которая исполняла роль Кати Вербицкой.

новости шоу бизнеса Сериал Крепостная сериалы СТБ
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