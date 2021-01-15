З ким поведешся - на 1+1 выходит новый женский сериал

З ким поведешся - сюжет, актеры и роли / 1+1

Телеканал 1+1 и Art Forms Production сняли сериал З ким поведешся, которым занималась Татьяна Гнедаш. Сериал снимали осенью до самого декабря 2020, и теперь его готовят к показу на канале.

Как сообщает пресс-служба, сценарию сериала события проходили летом, а на самом деле съемки происходили осенью и в декабре. Несмотря на минусовую температуру, актеры прекрасно справились с задачей и изо всех сил изображали теплое время года.

"Моя героиня Галя - это фейерверк эмоций, это цветной вселенная, это сила и одновременно женственность, это Мать и одновременно тотальный срыв башни. Но она очень надежная, эмоциональный, честный и жаждет любви. У нас много похожих качеств, но есть и отличия, которые я с удовольствием примерила на себя. Читайте такжеСекс, інста і ЗНО вышел онлайн - как смотреть сериалЯ не езжу на мопеде, но почему бы не попробовать в кино? Я никогда не была рыжей, а тут за один съемочный день возможность быть и рыжей, и блондинкой, причем по несколько раз. Благодаря роли была возможность почувствовать себя мамой взрослой дочери, уже со "взрослыми" проблемами. Я никогда не ломала руки-ноги, а Галя с переломом, но и это не мешает ей шутить, быть модной и уверенно идти по жизни", - рассказала Лилия Ребрик в комментарии.

З ким поведешся - дата выхода и актеры / 1+1

З ким поведешся - сюжет

Интеллигентная главная героиня владеет уютной квартирой, которая стала наследством от родителей, а также мужчиной-мечтой - успешным банкиром, которому посвятила себя, отказавшись от друзей и карьеры.

Драма разворачивается тогда, когда он решает расстаться. Женщине сложно привыкать к одиночеству. А потом в жизнь Марины врывается "подружка" Галина, которую та сначала сбивает на машине, а потом вынуждена выхаживать у себя дома. Едва знакомые женщины совершенно разные, но быстро находят язык, и Галина занимается личной жизни подружки.

После этого сериал превращается в поиск Галиной и Мариной женского счастья, и по мере того, каких поклонников подбрасывает женщине судьба, все становится сильно похожим на Секс в большом городе. В квартиру в качестве "третьей" начинает жить несовершеннолетняя дочь Галины, у которой также проблемы с личной жизнью в столь юном возрасте.

З ким поведешся - сюжет сериала / 1+1

З ким поведешся - актеры и роли

Ольга Жуковцова - Марина

Лилия Ребрик - Галина

Наталья Денисенко

Андрей Фединчик

Инна Приходько

З ким поведешся трейлер смотреть:

Точная дата выхода сериала З ким поведешся пока что не называется, известно только, что сериал планируется на весенний сезон показа.