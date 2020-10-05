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Завершились съемки сериала Перші ластівки 2: Залежні

5 октября 2020, 18:19

Украинский сериал Перші Ластівки, который показывает Новый канал наконец получил свой второй сезон и дату выхода.

Перші Ластівки 2 сезон
Перші Ластівки 2 сезон - финал / Новый канал

Съемочная группа закончила съемки 2 сезона сериала Перші Ластівки, который показывает Новый канал. Вначале октября последние сцены были отсняты на Днепровской набережной. К этому моменту съемочная группа проекта шла несколько месяцев: работа над сериалом Первые ласточки. Zависимые началась с июля 2020.

"Мне очень грустно. Даже не верится, что съемки подошли к концу, – поделился Олег Гоцуляк, исполнитель одной из главных ролей в сериале. – Кажется, что прошло не два месяца, а два года. Все привыкли друг к другу, сроднились. Это как в детском лагере – ты прощаешься с друзьями, которые за короткое время стали для тебя настоящей семьей. Я пока не могу осознать происходящее. Грустно, что это конец".

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"Это был очень крутой период, прекрасные съемки, – добавила Анастасия Пустовит, еще одна "ласточка". – Могу сказать, что Первые ласточки. Zависимые – один из лучших проектов, как минимум, в плане работе с людьми. То, как все здесь относятся друг к другу. То, в какой атмосфере происходят съемки. Очень жаль с этим прощаться. Буду очень скучать по всей команде!".

Перші Ластівки 2 сезон
Перші Ластівки 2 сезон / Новый канал

"Нам удалось отснять весь необходимый материал, это уже большая удача! – отметил Валентин Шпаков, режиссер сериала Первые ласточки. Zависимые. – Ведь съемки были не из легких. С нами постоянно что-то случалось: слетали декорации, ломался транспорт, отключалось электричество… А после того, как в середине съемок сценариста и шоураннера сериала Женю Туника укусил клещ, я решил, что нас прокляли! (смеется) Но светлые души и горячие сердца команды героически вытянули проект. И за это им огромное спасибо!"

Шоуранер сериала Евгений Туник рассказал каие трудности с актерами им прошлось преодолеть.

"Каждый из актеров постоянно предлагал какие-то идеи, хотел усовершенствовать своего персонажа. И мы с Валиком [Валентин Шпаков, режиссер] всегда шли на уступки, всегда прислушивались. Главное было – не перейти грань. Потому что каждому актеру хочется, чтобы его персонаж был самым крутым, самым экстравагантным, самым ярким", - рассказал он.

Он сравнил сериал с кардиограммой - ровной и без "скачков". Однако, в итоге, создатели таки взяли на вооружение некоторые идеи свои актеров.

"Саша Рудинский предложил, чтобы у него были брекеты, а Тая Щурук захотела сделать своей героине ногти-когти. Даже не думали об этом изначально, но идеи нам понравились, и мы охотно их приняли. С Олегом Гоцуляком долго обсуждали, какая прическа должна быть у его персонажа, вещи какого бренда он будет носить. Остановились на Филиппе Пляйне, чтобы это было максимально смешно. Очень много привнесли и взрослые актеры", - вспомнил Евгений.

После финальной сцены актеры не спешили домой - так само собой получилось, что после съемок они устроили небольшую вечеринку в честь сериала.

Напомним, что сериал "Перша ластівки: ЗалежнІ" должен выйти в 2020 году. на Новом канале уже определились с датой выхода.

Как рассказал шоуранер сериала Перші Ластівки Евгений Туник, он решил сделать сериал-антологию, и во втором сезоне сыграли те же актеры, что и в первом, только совсем в другой истории.

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