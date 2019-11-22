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Перші Ластівки 2 сезон: Когда выйдет продолжение сериала

22 ноября 2019, 23:00

Закончился первый сезон сериала Перші Ластівки на Новом Канале. Подросткам удалось спастись, но не всем удалось выжить. Что будет в новом сезоне, и когда выходит 2 сезон Перші Ластівки - читай на Главреде.

Перші Ластівки 2 сезон
Перші Ластівки 2 сезон: дата выхода  / Новий канал

Сериал Перші Ластівки получил большой резонанс в Украине и не только. Сериал высоко оценили все кинокритики. Когда закончились все 8 серий, люди задумались - когда выходит 2 сезон Перші Ластівки, когда посмотреть сериал Перші Ластівки, и что будет во втором сезоне Перші Ластівки.

На все вопросы отвечаем в нашем материале.

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В конце сериала Перші Ластівки, почти что всех подростков удается спасти, но злоумышленники не то, чтобы получили по заслугам. тем более, что буллинг в школе не прекращался, и Денис - один из самых главных задир школы, несмотря на травму и якобы слабость.

Как признался сам шоуранер сериала Евгений Туник, у него есть материала еще на 8 серий, так что можно снять еще минимум один сезон - Перші Ластівки 2 сезон. Однако, решение не только за ним.

Для этого необходимо согласовать все вопросы с Новим каналом и другими организациями, которые помогали при съемках.

Поэтому 2 сезон сериала Перші Ластівки может выйти уже в 2020 году - если все станет лучшим образом, а может и не выйти - если создатели не договорятся.

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Перші Ластівки 7 и 8 серия смотреть онлайн финал:

Напомним, что в первом сезоне Перші Ластівки 8 серий, они выходили по 2 на Новом канале в 22-00 с 19 по 22 ноября.

На сайте телепортал все серии первого сезона Перші Ластівки появятся с 26 ноября.

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