Перші Ластівки 2 сезон - начались съемки продолжения сериала

Перші Ластівки 2 сезон / Новий канал

Сериал Перші Ластівки в 2019 году вызвал бурную реакцию, и поклонники с нетерпением ждали его продолжения.

Сценарист и режиссер Еврений Туник ранее предупреждал, что у него есть материалов минимум на 8 серий, но вопрос со съемками решался также на фоне пандемии коронавируса.

Однако, уже в конце июля 2020 стартовали съемки Перші Ластівки 2. Новый сезон снова поднимает важнейшие социальные проблемы. Но, что будет в сериале - пока что шоуранеры держат в секрете.

"Пока все спали, мы начали съемки второго сезона сериала, который ты так долго ждал! #Першіластівки. Опять поднимать важную социальную тему, снова будет трудно! Но оно того стоит!", - пишет Новый канал.Читайте такжеПерші Ластівки: актеры и роли нового сериала

Перші Ластівки 2 сезон / Новый канал

Перші Ластівки 2 сезон - актеры и роли

Максим Девизоров - Денис

Александр Бегма - Антон Щасливий

Максим Самчик - Федя Макаров

Таисия-Оксана Щурук - Катя Щаслива

Александр Рудинский - Ник (Никита) Масло

Полина Носихина

Дарья Трегубова

Виктория Литвиненко

Перші Ластівки 2 сезон / Новый канал

Шоуранером снова выступает Евгений Туник. Все подробности обещают сообщить позже.