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Перші Ластівки 2 сезон - начались съемки продолжения сериала

Новый канал начал съемки 2 сезона сериала Перші Ластівки, и раскрыл имена актеров, которые появятся в нем.

23 июля 2020, 12:27
Перші Ластівки 2 сезон
Перші Ластівки 2 сезон / Новий канал

Сериал Перші Ластівки в 2019 году вызвал бурную реакцию, и поклонники с нетерпением ждали его продолжения.

Сценарист и режиссер Еврений Туник ранее предупреждал, что у него есть материалов минимум на 8 серий, но вопрос со съемками решался также на фоне пандемии коронавируса.

Однако, уже в конце июля 2020 стартовали съемки Перші Ластівки 2. Новый сезон снова поднимает важнейшие социальные проблемы. Но, что будет в сериале - пока что шоуранеры держат в секрете.

"Пока все спали, мы начали съемки второго сезона сериала, который ты так долго ждал! #Першіластівки. Опять поднимать важную социальную тему, снова будет трудно! Но оно того стоит!", - пишет Новый канал.Читайте такжеПерші Ластівки: актеры и роли нового сериала

Перші Ластівки 2 сезон
Перші Ластівки 2 сезон / Новый канал

Перші Ластівки 2 сезон - актеры и роли

  • Максим Девизоров - Денис
  • Александр Бегма - Антон Щасливий
  • Максим Самчик - Федя Макаров
  • Таисия-Оксана Щурук - Катя Щаслива
  • Александр Рудинский - Ник (Никита) Масло
  • Полина Носихина
  • Дарья Трегубова
  • Виктория Литвиненко
Перші Ластівки 2 сезон
Перші Ластівки 2 сезон / Новый канал

Шоуранером снова выступает Евгений Туник. Все подробности обещают сообщить позже.

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