Перші Ластівки 2 сезон - начались съемки продолжения сериала

Сериал Перші Ластівки в 2019 году вызвал бурную реакцию, и поклонники с нетерпением ждали его продолжения.
Сценарист и режиссер Еврений Туник ранее предупреждал, что у него есть материалов минимум на 8 серий, но вопрос со съемками решался также на фоне пандемии коронавируса.
Однако, уже в конце июля 2020 стартовали съемки Перші Ластівки 2. Новый сезон снова поднимает важнейшие социальные проблемы. Но, что будет в сериале - пока что шоуранеры держат в секрете.
"Пока все спали, мы начали съемки второго сезона сериала, который ты так долго ждал! #Першіластівки. Опять поднимать важную социальную тему, снова будет трудно! Но оно того стоит!", - пишет Новый канал.Читайте такжеПерші Ластівки: актеры и роли нового сериала
Перші Ластівки 2 сезон - актеры и роли
- Максим Девизоров - Денис
- Александр Бегма - Антон Щасливий
- Максим Самчик - Федя Макаров
- Таисия-Оксана Щурук - Катя Щаслива
- Александр Рудинский - Ник (Никита) Масло
- Полина Носихина
- Дарья Трегубова
- Виктория Литвиненко
Шоуранером снова выступает Евгений Туник. Все подробности обещают сообщить позже.