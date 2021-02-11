Звезду Мандалорца уволили за политическую позицию и высказывания в соцсетях

Мандалорец / Entertainment Weekly

Телекомпания Disney избавилась от актрисы Джины Карано, объяснив такой поступок неудовлетворительными публичными высказываниями актрисы.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Disney разослала заявление об увольнении актрисы Джины Карано, которая сыграла Кару Дюн в двух сезонах Мандалорца, и которой прочили собственный сериал.

"Джина Карано больше не числится сотрудником Lucasfilm и не заявлена на будущие проекты. Тем не менее её сообщения в социальных сетях, порочащие людей из-за их культурных и религиозных взглядов, отвратительны и неприемлемы", - жестко говорят в Disney.

Представитель агентства подтвердил, что Карано также была исключена из числа клиентов UTA.Читайте такжеDisney готовит 3 сезон сериала Мандалорец

В среду хэштег #FireGinaCarano взорвал Сеть после публикации в Instagram откровенного консервативной актрисы и экс-бойца смешанных единоборств. Корано сравнила Холокост с ненавистью к республиканцам в США.

До этого в ноябре она публиковала пост, в котором высмеивала ношение масок из-за коронавируса.

После выборов президента США она выбрала сторону Трампа и примкнула к числу тех, кто требовал пересчета голосов.

Ранее ее также обвиняли в публикации противоречивых постов. Среди обвинений в ее адрес все - от обвинения в сочувствию нацизму до трансфобии.