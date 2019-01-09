В Москве и Пекине тихо радуются крепчающему маразму Штатов

Президент США Дональд Трамп / GettyImages

Администрация Дональда Трампа решила понизить дипломатический статус представительства ЕС в США, ничего при этом не сказав Брюсселю.

Просто взяли и понизили. А европейские представители узнали об этом, как пришли утром на работу. Им сказали в стиле "между прочим". Не, ну а шо? Гулять, так гулять.

Евросоюз даже не знает, когда точно было принято такое решение, никаких писем с официальным уведомлением им не присылали, равно как и не объясняли причину такого шага со стороны Вашингтона.

В Брюсселе такое действие явно не очень хорошо восприняли.

Читайте такжеС помощью Кремля и Трампа Америка станет тенью самой себяВ комбинации с турне бывшего стратега Трампа Стивена Бэннона по Европе, где он собирает правых на "крестовый поход" против ЕС, а также с явным вмешательством США во внутренние дела Европы, когда они поддерживают конкретных кандидатов и высказываются о протестах, этот шаг - очередной удар по трансатлантическому альянсу.

Маразм по ту сторону океана крепчает, а "шатдаун" в Штатах входит в свою четвёртую неделю, пока в Овальном кабинете говорят о введении чрезвычайного положения, впервые со времён 11 сентября.

А где-то в высоких кабинетах Пекина, Москвы, Пхеньяна и Тегерана тихо радуются и играют на европейско-американских разногласиях.

2019 год явно будет динамичным и не заставит скучать.