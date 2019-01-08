США понизили дипстатус представительства ЕС, забыв предупредить Брюссель

Флаги США и ЕС / trend.az

США понизили дипломатический статус представительства Евросоюза в Вашингтоне, не уведомив об этом официальный Брюссель.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителя Брюсселя.

"Мы точно не знаем, когда они это сделали, поскольку они - очень кстати - забыли уведомить нас об этом", - сказал он.

Собеседник DW отметил, что в ЕС "этот шаг не был хорошо воспринят". В Госдепе США на запрос дипломатических сотрудников Евросоюза ответили, что "забыли уведомить" их.

Дипломаты полагают, что понижение ранга миссии могло произойти в конце октября - начале ноября 2018 года и у него есть "очевидный политический мотив".

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что стране не удастся вступить в Европейский Союз в ближайшие пять лет.

"Такая Украина как сейчас - она ни за год, ни за два, ни за пять в ЕС не вступит", - сказал он