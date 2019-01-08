Климкин назвал ложью перспективу скорого вступления Украины в ЕС

rbc.ru

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что стране не удастся вступить в Европейский Союз в ближайшие пять лет.

"Такая Украина как сейчас - она ни за год, ни за два, ни за пять в ЕС не вступит", - сказал он в эфире телеканала 1+1.

По его словам, вступление Украины в ЕС и НАТО - это вопрос среднесрочной перспективы.

"Если вам кто-то скажет, что мы вступим за год или два - не верьте, это ложь, но если кто-то вам скажет, что это дело минимум на 30 лет - тоже не верьте. Опыт свидетельствует о другом", - отметил Климкин.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук выразил мнение, что Украина вступит в ЕС не ранее чем через 10 лет.

"Об успехах европейской интеграции сегодня говорить рано. Есть перспектива, то есть, открыта дорога. А для того, чтобы эту дорогу пройти, мы должны у себя провести реформы, преодолеть коррупцию, наладить технологические и инвестиционные условия для инвестиций и так далее. Много пройдет времени. Но дорога открыта, это очень важно", - сказал он.

Накануне в США прошла встреча группы сенаторов-республиканцев с представителями ряда украинских общественных организаций, в ходе которой американские политики констатировали, что Украина превращается в "неуправляемую проблему" для Вашингтона и Евросоюза.