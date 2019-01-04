Трамп заявил о готовности объявить в США чрезвычайное положение

Президент США Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести в стране режим чрезвычайного положения.

Об этом сообщает ТАСС.

Введение ЧП глава Белого дома аргументирует соображениями безопасности страны. "Мы можем ввести чрезвычайное положение в стране и построить ее (стену на границе с Мексикой. - Прим.) очень быстро... Я могу сделать это, если захочу", - сказал Трамп.

Он добавил, что уже поручил сформировать рабочую группу во главе с вице-президентом США Майклом Пенсом для обсуждения с членами Конгресса вопросов безопасности на границе.

Ранее Трамп заявил, что СССР распался "из-за Афганистана, поскольку война там сделала его банкротом".