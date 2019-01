Трамп рассказал, почему СССР распался на части

Президент США Дональд Трамп считает, что СССР распался из-за войны в Афганистане.

"Советский Союз распался из-за Афганистана, поскольку война там сделала его банкротом",— заявил он на встрече с членами американского правительства, которую показывал телеканал Fox News.

В таком разрезе, считает президент США, вторжение советских войск в Афганистан, было положительным.

Trump: "Russia used to be the Soviet Union. Afghanistan made it Russia because they went bankrupt fighting in Afghanistan. Russia."



