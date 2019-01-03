Трамп рассказал, почему СССР распался на части

Президент США озвучил свое мнение в эфире американского телевидения.
Президент США Дональд Трамп считает, что СССР распался из-за войны в Афганистане.
"Советский Союз распался из-за Афганистана, поскольку война там сделала его банкротом",— заявил он на встрече с членами американского правительства, которую показывал телеканал Fox News.
В таком разрезе, считает президент США, вторжение советских войск в Афганистан, было положительным.
Trump: "Russia used to be the Soviet Union. Afghanistan made it Russia because they went bankrupt fighting in Afghanistan. Russia."— Kyle Griffin (@kylegriffin1) 2 января 2019 г.
Trump then goes on to endorse the Soviet invasion of Afghanistan. Via Fox. pic.twitter.com/oE0fuDLXyz
Напомним, ранее сообщалось о том, что в России растет число граждан, сожалеющих о распаде СССР.