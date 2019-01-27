Чего Украине ждать от России после выборов

Генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко рассказал, какие сценарии возможны на Донбассе в 2019 году

Чтобы прогнозировать сценарии, по которым в 2019 году могут развиваться отношения Украины и России, а также ситуация на Донбассе, нужно, прежде всего, учитывать важные события, которые ждут Украину в новом году – президентские и парламентские выборы.

Владимир Путин уже давно параллельно осуществляет два процесса. Во-первых, он пытается всесторонне способствовать (политически, финансово, идеологически, военно) продвижению к победе на выборах наиболее выгодного Кремлю украинского президента и политических сил, парламентариев. Сегодня для Кремля это наиболее рациональный, эффективный и наименее затратный подход в выстраивании политики по отношению к Украине.

Читайте такжеМоскву ждет невиданное унижениеВо-вторых, Путин не забывает и о военном компоненте: готовятся вооруженные силы и необходимая группировка войск, проводятся учения, российский генштаб отрабатывает разнообразные ситуации, чтобы, если другие аргументы не подействуют, задействовать свои оружие и силу.

Так что в 2019 году Путин будет действовать так же: и готовиться к войне с Украиной, и всячески способствовать победе на выборах в Украине выгодных ему кандидатов и сил. Правда, его действия могут несколько корректироваться после президентских выборов.

Следует также вспомнить официальные заявления Путина, в которых он заверил: кого бы ни избрал украинский народ, он будет с работать с новым президентом. Но опыт показывает, что верить словам Путина не стоит. Особенно – Украине: за всеми подобными "миролюбивыми" фразами хозяина Кремля стоит коварный подход и план.

Однако позиция и действия Москвы, безусловно, будут принципиально отличаться в зависимости от того, кто будет избран новым президентом Украины. Но вряд ли Россия (при любых раскладах) пойдет на обострение ситуации до широкомасштабного конфликта и развертывания боевых действий. На текущий момент я не прогнозирую такого развития событий, поскольку важны оба этапа – и президентские выборы, и парламентские. Ведь Кремлю будет крайне сложно "завести" пророссийского президента в Украине. К тому же, чем ближе выборы, тем яснее будут становиться основные принципы и подходы кандидатов – тот, кто проявит пророссийские или пропутинские настроения, вряд ли будет иметь какие-то перспективы на президентских выборах и поддержку украинцев.

Читайте такжеПутину нужно смириться - одну игру в Украине он уже проигралПонимая это, Кремль делает расчет на выборы в Верховную Раду. Здесь у России больше возможностей, в частности, при работе с российской "пятой колонной" в Украине и с олигархами, чьи интересы так или иначе связаны с Россией, и которые готовы реализовывать путинский подход. Потому Россия будет пытаться добиться максимально выгодного для себя результата на парламентских выборах, а затем уже думать, как действовать на Донбассе.

В любом случае, в период между выборами в Украине Россия вряд ли будет каким-то образом пытаться интенсифицировать действия на Донбассе. Хотя полностью исключать такую возможность не стоит – имея такого агрессивного и непредсказуемого соседа, как Россия, Украине всегда следует готовиться к подобным выходкам. Но для включения такого сценария понадобится какой-то форс-мажор.

Причина – проста: Путину сейчас не выгоден сценарий активных боевых действий на востоке Украины, потому что в этом случае понадобятся колоссальные затраты, серьезные ресурсы, но и это не будет гарантией того, что России удастся достичь желаемого результата.

Как могут измениться действия Кремля в зависимости от того, кто победит на выборах в Украине? Давайте рассмотрим несколько сценариев, связанных с вероятностью победы на выборах тех кандидатов, которые, если верить социологическим опросам, сейчас пользуются наибольшей поддержкой среди украинцев.

В случае победы на президентских выборах Порошенко, в принципе, ситуация, вероятнее всего, будет развиваться в том же русле, что мы наблюдаем сегодня. И хотя российское руководство, в том числе Путин, не раз говорили, что не намерены говорить с Порошенко – будут пытаться выстраивать диалог уже с новой украинской властью, Россия никуда не денется: если победит Порошенко, то Москве, и Путину в частности, придется каким-то образом содействовать с украинской властью, реагировать на ее действия и заявления. В любом случае, при таком варианте все попытки урегулирования ситуации будут сопровождаться большими сложностями.

Читайте такжеВ России Майдан невозможен - все будет страшнейНаиболее приемлемый и выгодный для России вариант – это победа на президентских выборах Бойко. Ведь, по сути, он продолжает линию и политику бывшей Партии регионов, в частности, тяготеет к России.

Что будет в случае победы Тимошенко? Мы можем строить предположения, исходя из прошлого опыта и прошлых действий Тимошенко. Известно, что Тимошенко не против переговоров с Москвой по разным вопросам, вот только во всех этих переговорных процессах россиянам удавалось решать эти вопросы во многом в свою пользу. Потому победа Тимошенко для Путина также была бы приемлемой.

В случае победы Зеленского на президентских выборах не стоит ждать растерянности Кремля и лично Путина. Ведь Путин – далеко не мальчик, у него колоссальный опыт управления очень сложным государством, плюс кэгэбистский опыт.

В любом случае, вопрос после выборов будет заключаться в том, насколько Украина сможет устоять в новых обстоятельствах. Ясно одно: чем сильнее мы станем в военном плане, тем легче нам будет пережить последствия любого выбора, как в случае президентских, так и в случае парламентских выборов.

Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, специально для "Главреда"