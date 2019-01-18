Томосомания окончательно добьёт Порошенко

Томосомания окончательно разрушит шансы Порошенко / president.gov.ua

Формы несуразного общественного поведения бывают разными. Иногда они доходят до абсурда и разрушают вроде бы нормальный изначально ход событий. Нередко будущая кричащая неадекватность некоторой части общества начинается с банальных технологических решений - "если ничего другого нет, давайте массово продавать Томос, объединение церквей и веру!".

Но постепенно все это начинает реально отдавать какой-то навязчивой чертовщиной. Потому что слишком много. И потому что на любой вопрос. И потому что в результате полностью теряется связь с реальностью... Государство, если этого кто-то ещё не знает, это менеджеры. Только менеджеры. Которые решают задачи доходов и расходов, а также комфортизации повседневной жизни собственных граждан (карьеры, рабочие места, инвестиции, дороги etc).

Читайте такжеГлавное последствие позорного томос-тура ПорошенкоГосударство - это точно не промоутеры средневековья. Не мессии, знающие когда наступит Царство Божие. Не адепты церквей.

Дорога к Богу - это всегда личное. И совсем не важен твой сиюминутный статус, объём пожертвований на строительство храма во дворе и собственное самомнение.

Государство обязательно умирает, если менеджеры перестают быть менеджерами и превращаются в миссионеров.

Берет такое государство и тупо издыхает, потому что некомфортно, неконкурентоспособно, а граждане разбегаются прочь в поисках тех самых адекватных менеджеров. Но хуже того - сегодня сказано, что томос важнее тех, кто уже заплатил высшую цену, отдав свои жизни в войне за страну и за право своих детей жить. Оставлю за скобкой то, что в базовом лозунге армия тоже упоминается. Но в данном случае мы говорим о благодарности живых перед павшими. О моральности государства. Так почему так аморально сказано?

Сегодня сказано о том, что все эти школы, институты, мозги - ничто. Потому что томос - это наш путь. Путь куда? А главное, зачем? И почему ребёнок, который пришёл в лицей, должен уверовать, что молитва важнее его уровня знаний?

Читайте такжеХодит по грани: чем опасен пиар Порошенко на томосеГосударство явно отказалось вести разговор о нашем конкурентном месте в мире. О способах нашего заработка. Об инновациях. О фундаментальной науке. Оно предлагает всем нам увлечься церковью. А значит, у нас нет больше повестки - "кто мы и куда идём?"

Наша повестка - это странный лист бумаги с красивой - да-да красивой - каллиграфической вязью. Но точно ли эта вязь открывает дорогу куда-то и точно ли это делает нас открытыми и современными?

Томосомания наверняка добьёт страну. Впрочем, нет, не страну. Потому что страна у нас все ещё адекватна - она работает, платит налоги, ходит в школы, открывает бизнесы.

Однако верю (парадокс), что томосомания окончательно разрушит шансы нынешней правящей команды. И потому, пусть они увеличат объемы этой пропаганды. Пусть перекормят нас ею. Пусть доведут нас до отвращения и даже до блевоты. А потом исчезнут.

Иначе мы так и останемся на обочине современного мира, где светское лицо, менеджер-президент всерьёз часами рассказывает нам о том, что только бумага с вязью имеет значение...