Еще пять лет молитв вместо развития. Вы точно этого хотите?

Вместо профессионального обсуждения или решения конкретных задач украинцам на полном серьёзе предлагают молиться.
По уже высказанным приоритетам на ближайшие пять лет. Раздутая бюрократия, которая продаёт свои услуги на теневом взяточном рынке и тем самым извращает смысл государства? Имеется коррупция отраслевая, региональная, топовая? Несомненно. Transparency International регулярно отправляет нас в самый конец списка из 180 стран в Индексе восприятия коррупции (СРІ). Там просто убийственные цифры "раздевания" государства.
Реальные инвестиции в реальные сектора экономики? Практически нет. В нужном нам объёме. Вымывание мозгов и банальная трудовая миграция в стиле "вон из страны"?
Читайте такжеЧто ждет Украину в случае победы Порошенко, Тимошенко и ЗеленскогоПожалуйста. В миллионах заблудших человеческих душ. Неэффективный госменеджмент в монополиях или псевдомонополиях с завышенными премиальными аппетитами? Разумеется.Силовики, которые обилечивают бизнес и плевать хотели на уличную безопасность? Само собой.
Но вместо профессионального обсуждения или решения конкретных задач наш ключевой Топ (президент П.) на полном серьёзе предлагает... молиться, "и бог попустить". И чтобы не задавали никаких вопросов по существу.
А теперь перечитайте это ещё раз, отложите в сторону симпатии или антипатии и осознайте, наконец, предложенную повестку. Нам точно такое нужно? Точно хотим ближайшие пять лет слушать бесконечное "молитесь" в качестве ответов на любые вопросы и смотреть на мрачные лица госчиновников, массово стоящих всенощную, потому что именно так они управляют экономикой?
В XXI веке нам предложили потрясающую повестку: вместо обсуждения нового формата Общественного договора, где одни меньше жиреют на бюджетных дрожжах, а другие меньше презирают своих чиновников, нам предлагают стоять на коленях. В прямом смысле. И каяться. За чужие воровские грехи. И не спрашивать, почему у тех, кто сидит десятилетиями в чиновных кабинетах, личные декларации разрывают даже костюмы XXXXL размера?
Читайте такжеПолусвятой Петр: как Порошенко готовится сотворить политическое чудоБолее того, так как ничего иного Петр Алексеевич предложить не сможет, то это вот бесконечное церковное стояние с молитвами мы будем иметь удовольствие вкушать в течении следующих пяти лет. Скромный вопрос: и где страна с такой повесткой окажется через эти пять лет? Какое место она будет заниматься? Рядом со Швейцарией или Норвегией? Нет!
В одном ряду с мифическими теократиями, которые абсолютно неуспешны с любой точки зрения, так как не отвечают на современные вызовы, а предпочитают расшибать лбы до крови. Хуже того. Этот вот крик души "о молитве и московских провокаторах" совсем не технология. Это и есть доминантное мировозрение. Потому что, когда ты на готов предложить эффективные решения, ты начинаешь крутить что-то фанатское и подсознательно сам в это веришь. Отказываясь от роли сервис-менеджера, ты просто обязан нацепить на себя одежды спасителя. Но спаситель появляется только там, где страна нищает и быстро вываливает на обочину.
Спрошу ещё раз: точно хотим ближайшие пять лет провести в молитвах вместо того, чтобы заниматься конкретикой?