Еще пять лет молитв вместо развития. Вы точно этого хотите?

Порошенко предлагает молиться, молиться и еще раз молиться / сайт президента Украины

По уже высказанным приоритетам на ближайшие пять лет. Раздутая бюрократия, которая продаёт свои услуги на теневом взяточном рынке и тем самым извращает смысл государства? Имеется коррупция отраслевая, региональная, топовая? Несомненно. Transparency International регулярно отправляет нас в самый конец списка из 180 стран в Индексе восприятия коррупции (СРІ). Там просто убийственные цифры "раздевания" государства.

Реальные инвестиции в реальные сектора экономики? Практически нет. В нужном нам объёме. Вымывание мозгов и банальная трудовая миграция в стиле "вон из страны"?

Читайте такжеЧто ждет Украину в случае победы Порошенко, Тимошенко и ЗеленскогоПожалуйста. В миллионах заблудших человеческих душ. Неэффективный госменеджмент в монополиях или псевдомонополиях с завышенными премиальными аппетитами? Разумеется.Силовики, которые обилечивают бизнес и плевать хотели на уличную безопасность? Само собой.

Но вместо профессионального обсуждения или решения конкретных задач наш ключевой Топ (президент П.) на полном серьёзе предлагает... молиться, "и бог попустить". И чтобы не задавали никаких вопросов по существу.

А теперь перечитайте это ещё раз, отложите в сторону симпатии или антипатии и осознайте, наконец, предложенную повестку. Нам точно такое нужно? Точно хотим ближайшие пять лет слушать бесконечное "молитесь" в качестве ответов на любые вопросы и смотреть на мрачные лица госчиновников, массово стоящих всенощную, потому что именно так они управляют экономикой?

В XXI веке нам предложили потрясающую повестку: вместо обсуждения нового формата Общественного договора, где одни меньше жиреют на бюджетных дрожжах, а другие меньше презирают своих чиновников, нам предлагают стоять на коленях. В прямом смысле. И каяться. За чужие воровские грехи. И не спрашивать, почему у тех, кто сидит десятилетиями в чиновных кабинетах, личные декларации разрывают даже костюмы XXXXL размера?

Читайте такжеПолусвятой Петр: как Порошенко готовится сотворить политическое чудоБолее того, так как ничего иного Петр Алексеевич предложить не сможет, то это вот бесконечное церковное стояние с молитвами мы будем иметь удовольствие вкушать в течении следующих пяти лет. Скромный вопрос: и где страна с такой повесткой окажется через эти пять лет? Какое место она будет заниматься? Рядом со Швейцарией или Норвегией? Нет!

В одном ряду с мифическими теократиями, которые абсолютно неуспешны с любой точки зрения, так как не отвечают на современные вызовы, а предпочитают расшибать лбы до крови. Хуже того. Этот вот крик души "о молитве и московских провокаторах" совсем не технология. Это и есть доминантное мировозрение. Потому что, когда ты на готов предложить эффективные решения, ты начинаешь крутить что-то фанатское и подсознательно сам в это веришь. Отказываясь от роли сервис-менеджера, ты просто обязан нацепить на себя одежды спасителя. Но спаситель появляется только там, где страна нищает и быстро вываливает на обочину.

Спрошу ещё раз: точно хотим ближайшие пять лет провести в молитвах вместо того, чтобы заниматься конкретикой?