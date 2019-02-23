Война государства с ФОП: почему IT-задрот лучше учительницы

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

23 февраля 2019, 13:50

Идеологическая полемика по поводу справедливости.

ФОП
ФОП / minfin.com.ua

В дискуссии о ФОПах власть пытается давить на жалость. Мол, справедливо, что задрот Василий из IT платит 5% плюс 918 грн, а учительница Ольга Петровна платит по всей строгости закона?

Ответ: конечно, справедливо, потому что учительница получает деньги из бюджета, который наполняет в том числе Василий, который заводит в страну доллары. Причём Василий платит не только с оборота, который в несколько десятков раз превышает оборот Ольги Петровны, но и ещё больше платит покупая и новую машину, квартиру, заправляя машину топливом (каждый раз платит) плюс платя НДС каждый раз при покупке чего-либо. В итоге по факту в год Василий платит в бюджет несколько сот тысяч гривен, ориентировочно около 50-100 тыс прямых налогов и ещё около 200-400 тыс косвенных.

Читайте такжеУкраине пора прекратить занимать страусиную позициюТаким образом за год один "безответственный задрот" Василий, который хочет в тишине жрать свой гамбургер генерирует налогов как десяток, а то и несколько десятков ответственных учителей или уборщиц. С той разницей, что учительница берет эти деньги из бюджета, который наполнил задрот Василий плюс рента госкомпаний плюс крупный бизнес. При этом продукты работы Василия на 95% реализуются на внешних рынках, а продукт учительницы Ольги Петровны нигде реализован быть не может по причине морального устарения. Ольга Петровна не хочет модернизировать свой продукт, потому что знает, что государство втюхает его и так. Василий должен постоянно совершенствоваться,потому что государство ничего не будет ему платить, если он будет делать лажу как Ольга Петровна и его семья будет голодать.

Однако, государство считает, что несправедливо, что оно имеет так мало от задрота Василия. Хорошо, если бы он отдавал 90% заработанного, и жил на 5-7 тыс гривен как Ольга Петровна. Тогда справедливый чиновник мог бы больше показывать кэша в своих хоромах и рассказывать о том, как хорошо жить, когда справедливость восторжествовала.

Но так не будет. Потому что задроту Василию не составляет труда переместиться в юрисдикцию, где государство понимает, что лучше иметь миллион Василиев, чем 10 млн Ольг Петровен, потому что чем больше Василиев молчаливо жрут свои гамбургеры в стране, тем больше радостей жизни может перепасть в карман Ольги Петровны.

Эта простая мысль недоступна для изуродованных социализмом мозгов министра Ревы, выдающегося представителя Винницкой экономической школы Тимофея Милованова и прочих адептов справедливости. Потому удивительно, что ежегодно один миллион человек сбегают из этого рая, где все озабочены справедливостью, но не тем, как оставить в покое несколько миллионов человек, которые кормят всю эту заблудившуюся в идеологических сумерках орду.

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минсоцполитики ФОП Юрий Романенко Андрей Рева
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