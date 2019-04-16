За победу Зеленского мы должны благодарить исключительно Петра Порошенко

Никто сейчас толком не знает, что нас ждет после выборов. Но одну вещь можно сказать совершенно уверенно – сторонники обоих кандидатов будут разочарованы.

Будут разочарованы те, кто ждет чуда от Зеленского. Никакого чуда не будет – мы не проснемся через неделю в новой стране.И будут разочарованы те, кто верит в реванш Порошенко. После выборов Порошенко превратится в тыкву, а его окружение – в крыс. Всё рухнет, все разбегутся, 15% рейтинга станут недосягаемой мечтой. Порошенко в качестве влиятельного политического игрока мы больше не увидим никогда.

Сторонники Петра Алексеевича пугают нас будущим. Кошмаром, которым может стать президентство Зеленского.

И, знаете, я не буду с ними спорить. Зеленский действительно может стать плохим и даже очень плохим президентом. Это возможно, хотя мы этого пока и не знаем наверняка.

Но одно мы знаем точно – мы знаем, кто сделал Зеленского президентом. И кого мы будем винить в случае чего. Этот человек – Петр Алексеевич Порошенко.

Читайте такжеФинальная дорожка Петра АлексеевичаПорошенко за пять лет сделал все для дискредитации любой оппозиции. И оппозиции "с востока", и оппозиции "с запада". Его информационные зондеркомманды уничтожали репутацию любого политика, который хотя бы теоретически мог бросить ему вызов. Яценюк, Тимошенко, Садовой, Гриценко, "европотимисты", бывшие "регионалы", коммунисты – их нет. Власть раздавила их всех - кого-то смешала с дерьмом в СМИ, кого-то завалила уголовными делами, кому-то не дала подняться. Да, кто-то из них падал и сам, но всех их без исключения власть подтолкнула.

Зеленский же единственный "выживший" на этом выжженном поле. Чудом выживший. Выживший лишь по той причине, что его слишком долго не воспринимали всерьез. Никого другого у избирателя больше нет. И это не вина избирателя, это его трагедия. Трагедия, являющаяся делом рук одного человека.

Того самого, который сейчас пугает нас будущим, которое он же для нас и построил.