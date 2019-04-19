Пять этапов разгрома Порошенко во втором туре

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

19 апреля 2019, 23:09

Президент разгромлен на уровне стратегии, тактики, формата, месседжей.

Порошенко и Зеленский на дебатах
Порошенко и Зеленский на дебатах / Reuters

У порохоботов на протяжении второго второго тура было несколько фетишей, которые отражают их эпохальный кризис, который венчает кризис личности Петра Алексеевича, который так себя любит, что тупо недооценил оппонента и переоценил себя.

Сразу после 31 марта был первый этап - Зеленский, выходи на дебаты.

Когда Зеленский ответил роликом про стадион, то порохоботы вцепились за анализы. И носились с ними как дурень со ступой. Анализы были вторым этапом их кризиса. Зеленский полностью завладел инициативой.

Читайте такжеГромкость против драматургии: психолог оценила поведение Порошенко и Зеленского на дебатахТретий этап - беганье Петр Порошенко по эфирам, чтобы поймать Зеленского и личные оскорбления. В духе "трус, слабак". Команда Зеленского тупо подыгрывала настроения, что Зеленский слаб А у Порошенко схватились за соломинку.

Четвертый этап - котел на Олимпийском. Когда Порошенко трусил нафталин, пока Зе дубасил его короткими фразами.

И сейчас агония, эта армия фельдмаршала Порошенко, теперь пытается вопить по поводу вопроса Зеленского про "повстанцев ДНР", которых он достал во время вопросов. Это промах команды Зеленского, но он ничего не меняет.

Порошено разгромлен на уровне стратегии, тактики, формата, месседжей. Сегодня его просто деклассировали вместе с его командой.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский дебаты выборы-2019
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